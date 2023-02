Krachtige MRI spoort tumoren van 1mm op

Naast preciezere behandelingen is het zo snel als mogelijk vaststellen van uitzaaiingen van prostaatkanker zeer belangrijk. Met de nieuwe aanpak van Radboudumc, het combineren van een krachtige MRI-scanner met een nieuw soort contrastmiddel, lukt dit steeds beter. Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met de universiteit Duisburg-Essen, waar de geavanceerde scanner staat in het Erwin L. Hahn instituut voor MRI.

Wel of niet uitgezaaid?

Bij kanker is de vraag of het wel of niet uitgezaaid is cruciaal. Het is belangrijk om eventuele uitzaaiingen zo snel mogelijk te vinden, want die bepalen de prognose en de behandeling. Met de nieuwe innovatieve technologie kan uitgezaaide prostaatkanker eerder worden aangetoond. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd bij twintig patiënten onder leiding van hoogleraar Biomedische Magnetische Resonantie Tom Scheenen van het Radboudumc.

Krachtige MRI

Tom Scheenen vertelt op de website van het Radboudumc hoe deze innovatie werkt. “We combineren voor de eerste keer twee recent ontwikkelde technieken: een MRI-scan van de onderbuik op een scanner met een magnetische veldsterkte van zeven Tesla en het gebruik van magnetische ijzeroxide-nanodeeltjes als contrastmiddel.”

Door de combinatie van dit nieuwe contrastmiddel en de krachtige scanner kunnen uitzaaiingen worden opgespoord van maar één millimeter groot. Er is nog geen enkele andere techniek beschikbaar waarmee dit mogelijk is. Ter vergelijking: bij gangbare methodes worden tumoren van rond de vijf millimeter opgespoord.

Gerichtere behandeling prostaatkanker

Een snellere en effectieve manier om uitzaaiingen op te sporen heeft voordelen voor de patiënt. Ze krijgen eerder uitsluitsel over de prognose en het ziektebeloop én ze kunnen eerder en gerichter worden behandeld. Radioloog Ansje Fortuin, de eerste auteur op de publicatie: “Bij uitgezaaide kanker volstaat alleen het verwijderen van de prostaat niet. Bovendien is dit een belastende operatie. Bestralen is dan een betere optie. Met deze krachtige MRI scanner en het ijzeroxide contrastmiddel stellen we eerder vast of er uitzaaiingen in de lymfeklieren zijn en waar ze precies zitten. Radiotherapeuten nemen deze informatie mee in het bestralingsplan en bestralen deze klieren heel gericht.”

Goed nieuws is tot slot dat deze unieke scanningstechnologie in de toekomst mogelijk ook toepasbaar zal zijn bij andere soorten kanker. Dit wordt momenteel al onderzocht bij slokdarm-, pancreas- en hoofd/hals-tumoren.