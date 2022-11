Lancering splinternieuw mobiel echografie apparaat

Het innovatieve mobiele echografie apparaat werd eind november gepresenteerd op de jaarlijkse bijeenkomst van de Radiological Society of North America (RSNA). Doordat het systeem mobiel is, kan het gedeeld worden gebruikt binnen verschillende specialismen zoals hart- en vaatziekten, verloskunde en gynaecologie, point-of-care en algemene beeldvorming. Het bijzondere apparaat is zo ontworpen dat het tegemoetkomt aan de behoeften van meerdere klinische segmenten.

Draagbaar en intuïtief

Het Compact-systeem is ontworpen met het oog op draagbaarheid en kan worden geconfigureerd met een optionele batterij die 2,5 uur scantijd en 20% snellere opstartcapaciteit biedt. Op die manier is het systeem snel gebruiksklaar en dat is belangrijk, zeker als elke seconde telt. Bovendien biedt het nieuwe systeem een derde minder toetsen op de console. Het beschikt over een volledig verzegeld bedieningspaneel, zodat eenvoudige desinfectie- en reinigingsprotocollen mogelijk zijn.

Geavanceerde echografie

Jeff Cohen, General Manager Ultrasound bij Philips, licht toe waarom de lancering van deze nieuwe mobiele mogelijkheid zo belangrijk is. “Het verbeteren van de patiëntresultaten en de patiëntervaring betekent dat clinici de beste beschikbare diagnostische hulpmiddelen moeten krijgen en dat geavanceerde technologie beschikbaar moet zijn, waar de patiënt zich ook bevindt. Aangezien de patiënt centraal staat in alles wat we doen, hebben we de Ultrasound Compact System 5000 Series ontworpen als een uiterst veelzijdig, draagbaar echografiesysteem dat kan worden gebruikt in meerdere zorgomgevingen voor vele verschillende soorten onderzoeken. Bijzonder is dat deze relatief kleine mobiele oplossing geen afbreuk doet aan de beeldkwaliteit, de diagnostische prestaties of de klinische workflow.”

Compact en mobiel

Medische technologie wordt de laatste jaren steeds kleiner en mobieler en in die trend past dit innovatieve product van Philips uitstekend. Kleinere mobiele oplossingen die kwalitatief hoogstaand zijn, zijn handig voor artsen, patiënten en zorgt voor een efficiëntere logistiek. We zien zelfs een opmars van minuscule apparaten zoals de health dot waarmee mensen thuis worden gemonitord.

Kleinere apparaten maken steeds meer onderzoek thuis mogelijk en steeds vaker kan de patiënt zelf allerlei waarden thuismeten. Maar ook in het ziekenhuis zelf zijn kleinere, mobiele apparaten uitermate handig. Denk onder meer aan mobiele echografie-apparaten zoals de nieuwe Compact 5000 van Philips, infuuspompen, bedden of ECG-apparaten die op meerdere plekken snel kunnen worden ingezet. Al die apparatuur wordt ook nog eens steeds slimmer, is vaak verbonden met internet en kan met tracking devices indien nodig razendsnel worden getraceerd.

Echografie apparaat met real-time software

Het nieuwste innovatieve systeem is voorzien van veilige real-time software voor telehealth. Zodoende wordt de mogelijkheid geboden om een beroep te doen op aanvullende klinische expertise via beveiligde spraak- en tekstfunctionaliteit. Maar ook kan het scherm gedeeld worden of kunnen er van elke locatie video’s worden gestreamed met een internetverbinding. Met Collaboration Live kan de gebruiker op afstand zelfs de instellingen van de eenheid regelen om beelden van diagnostische kwaliteit te verkrijgen. Op die manier zijn minder vervolgscans nodig en hoeven patiënten minder vaak naar een gespecialiseerd ziekenhuis te reizen.