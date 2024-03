Langdurige digitale nazorg voor darmkankerpatiënten

Samen met oncologisch chirurg Johanne Bloemen bedacht verpleegkundig specialist oncologie Nikki van Ham het betreffende digitale nazorgplan voor de langere termijn. Van Ham legt uit op de website van het Catharina Ziekenhuis “Patiënten weten nu wanneer ze een vragenlijst van ons krijgen. Dan hebben ze twee weken om die in te vullen. In de vragenlijst kunnen ze aangeven of ze klachten hebben en nog telefonisch contact willen of naar het ziekenhuis willen komen. Dat laatste is in veruit de meeste gevallen niet meer nodig. Als alle controles goed zijn, en patiënten niet aangeven dat ze fysiek of telefonisch contact willen, dan krijgen ze altijd een digitale reactie.”

Vijf jaar digitale nazorg

Patiënten die met succes zijn behandeld voor darmkanker, krijgen een uitgebreid nazorgtraject dat vijf jaar duurt. Traditioneel omvat dit traject regelmatige bloedcontroles en persoonlijke afspraken met de behandelend arts of verpleegkundig specialist. Vanaf het tweede jaar na de operatie is deze nazorg nu grotendeels overgebracht naar een digitaal platform. Die aanpak wordt door zowel patiënten als zorgverleners als prettig ervaren. Patiënten hebben in die fase namelijk minder behoefte aan direct contact met medici, terwijl ze toch effectief gemonitord worden.

Vragenlijsten

Het hart van deze digitale nazorg is een eenvoudig systeem waarin patiënten periodiek digitale vragenlijsten invullen. Middels hun antwoorden kunnen ze aangeven of ze wel of juist niet behoefte hebben aan contact met een zorgverlener. De voordelen voor de patiënt zijn aanzienlijk. Hij of zij is niet langer gebonden aan het wachten op telefoontjes van de kliniek en er is een flexibele termijn voor het invullen van de digitale vragenlijst die op elke plek kan worden ingevuld.

Door het nazorgtraject slimmer in te richten, ontstaat er minder druk op de polikliniek, waardoor er weer extra ruimte ontstaat voor patiënten die acute zorg nodig hebben. Dit zorgt niet alleen voor meer gemak, maar ook voor een vermindering van de wachttijden voor diegenen die directe zorg nodig hebben. Bovendien biedt dit systeem patiënten de mogelijkheid om op hun eigen tempo de resultaten te bekijken en vragen te stellen, wat bijdraagt aan een gevoel van ondersteuning en persoonlijke aandacht.

Digitale nazorg & thuismeten app

Dit digitale nazorgtraject wordt geïntroduceerd naast de bestaande ’thuismeten’ app, een tool die zich speciaal richt op het thuisherstel van patiënten direct na een darmoperatie. Hoewel beide systemen helpen bij het slimmer inrichten van de zorg, hebben ze allebei een andere focus. De ’thuismeten’ app is specifiek ontworpen voor de korte termijn, gericht op dagelijkse monitoring met betrekking tot het functioneren van de patiënt direct na de operatie. Het gaat bij deze thuismeten app dus vooral om digitale postoperatieve zorg op maat. De digitale nazorg is daarentegen gericht op de nacontroles tussen het tweede en vijfde jaar.