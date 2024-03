Langer pijnvrij met de nieuwste neurostimulator

De oudere types neurostimulators moesten een paar maal per week worden opgeladen. Dit gebeurt draadloos. Het nieuwste type kan zijn werk goed doen als het een keer per twee maanden wordt opgeladen. Het hangt wel af van de instellingen van het apparaatje. Het nieuwste apparaatje is ook veel kleiner wat de kans op zogeheten ‘pocket-pijn’ verkleind. Pocket-pijn is de gevoeligheid rond de plek waar het apparaatje onder de huid wordt geplaatst.

Plaatsing neurostimulator

De neurostimulator wordt bij de patiënt boven in de bil geplaatst en aangesloten op een draadje met elektroden ter hoogte van het ruggenmerg. Dat gebeurt in de zogeheten epidurale ruimte achter de ruggenwervels. De elektrode is al eerder in de patiënt geplaatst en geeft kleine stroompulsen af aan de zenuwen in het ruggenmerg. Die prikkels verminderen de pijn bij patiënten. Na plaatsing van het apparaatje kunnen voor een optimale pijnbestrijding de sterkte en de frequentie van de stroomimpulsen nog worden aangepast.

Pijnbestrijding via neurostimulatie blijkt enorm succesvol. Mensen die jarenlang leden onder ernstige pijnen, zijn na plaatsing van een apparaatje grotendeels van de pijn verlost. Het principe van deze behandeling bestaat inmiddels ruim een halve eeuw en is in de loop der tijd steeds verder verfijnd. Vooral mensen met een rug- of nekhernia komen in aanmerking voor een apparaatje omdat andere behandelingen niet of onvoldoende hebben geholpen. Ook patiënten met dystrofie (CRPS) en diabetespatiënten met ernstige zenuwpijn in voeten en onderbenen kunnen voor de neurostimulator in aanmerking komen.

Bewegingsstoornissen

Behalve bij ernstige pijnklachten bij bijvoorbeeld een hernia wordt de neurostimulator ook ingezet bij patiënten met ernstige bewegingsstoornissen. Het Elisabeth-TweeSteden een nieuw type neurostimulator geïmplanteerd bij een patiënt met de ziekte van Parkinson. Het gaat volgens betrokkenen om het kleinste en dunste apparaat dat in de wereld voor hersenstimulatie beschikbaar is. Het apparaat, vergelijkbaar met een pacemaker, wordt onder de huid bij het sleutelbeen geplaatst en zendt elektrische signalen via dunne geleidingsdraden naar specifieke hersengebieden om de patiënt te verlossen van ongewenste symptomen van de ziekte van Parkinson.