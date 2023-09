Lim wint prijs met alarmeringssysteem voor ouderen

Lim vond dat dit ook in de ouderenzorg kan worden gebruikt maar dan moest dat alarmeringsssysteem wel worden aangepast voor cliënten in de ouderenzorg. Ieder jaar reikt Treant de wetenschapsprijs uit. Met deze prijs geeft Treant een podium aan medewerkers die een goed, bijzonder of interessant wetenschappelijk onderzoek hebben uitgevoerd en dat hebben vastgelegd in een scriptie of in een artikel.

Motiveren te innoveren

Door deze prijs jaarlijks uit te reiken, wil Treant medewerkers prikkelen om innovatief te blijven en zich te ontwikkelen. Dit moet resulteren in nog betere zorg voor de patiënt.

Een deskundige jury, bestaande uit een apotheker, cardioloog, chirurg, epidemioloog, klinisch chemicus, nucleair geneeskundige, oogarts en specialist ouderengeneeskunde, selecteerden uit tien inzendingen vijf genomineerden. Lim van Haalen sleepte de Treant Wetenschapsprijs 2022 in de wacht.

Presentatie alarmeringssysteem

Dat ging niet zomaar. Donderdagavond 19 september hielden in de Treant-locatie Scheper in Emmen een presentatie over het onderzoek dat ze hebben gedaan. Daarna mochten zowel de jury als het publiek stemmen om de jury- en publiekswinnaar te bepalen. Beide prijzen hebben een waarde van € 500, -. Zowel door het publiek als door de jury werd Lim tot winnaar uitgeroepen.

Huis van Verbinding

Voor het toekomstbestendig maken, en bereikbaar houden, van de thuis- en ouderenzorg is verder innoveren en digitaliseren cruciaal. Daarom zijn er meer organisaties die bijvoorbeeld startups oproepen om hun innovatieve oplossingen voor de thuis- en ouderenzorg te presenteren.

Ook Treant Ouderenzorg wil graag zoveel mogelijk de krachten op het gebied van innovatie bundelen. Om dit te onderstrepen werd op 17 mei 2023 het nieuwe Huis van Verbinding geopend. In het Huis van Verbinding kunnen zorgmedewerkers van de 17 woonzorgcentra van Treant op een leuke wijze kennismaken met innovaties en vernieuwingen in de ouderenzorg.