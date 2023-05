Zorgtechnologie uitproberen in nieuwe Huis van Verbinding

De toekomst van de zorg voor ouderen zal meer en meer zijn zoals het credo van het programma WOZO luidt: ‘Zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan’. Het tonen van succesvolle praktijkvoorbeelden en het benadrukken van de toegevoegde waarde van technologische hulpmiddelen, zoals gebeurt in het nieuwe Huis van Verbinding, is daarom van groot belang. De digitalisering in de ouderenzorg gaat namelijk snel en is zeer omvangrijk. Het is dan goed dat zorgmedewerkers in een mooi ingerichte ruimte op een leuke wijze kennis kunnen nemen van de nieuwste technologische opties.

Het nieuwe Huis van Verbinding is onderdeel van het Innovatieplatform Care. Dit platform bestaat uit een groep enthousiaste collega’s van verschillende ouderenzorglocaties van Treant. Door goed te kijken naar de behoeftes helpen ze elkaar om innovaties op de juiste plek in te zetten. Zo wordt samen de zorg beter en slimmer georganiseerd in het belang van zowel de cliënt als de medewerker.

Treant: koploper zorginnovatie

Treant is een zorgorganisatie in de regio Drenthe en Zuidoost-Groningen met zowel ziekenhuis- als ouderenzorg en heeft in totaal 6.000 medewerkers en 21 locaties. De grote zorgorganisatie in

Noord-Nederland wil zowel qua ziekenhuiszorg als ouderenzorg graag vooroplopen met zorginnovaties en technologie. Zo is de organisatie in Nederland bijvoorbeeld een absolute koploper op het gebied van data-gedreven zorg.

In de woon- en zorgcentra wordt ook hard aan de weg getimmerd met state of the art innovaties zoals wondzorg op afstand met smart glasses. Hiernaast zijn er tal van digitale mogelijkheden en komen er periodiek natuurlijk steeds weer nieuwe opties bij. Denk onder meer aan heupairbags, innovaties in het cliëntensysteem, sensoring, robots, domotica of de komst van verschillende soorten applicaties.

Huis van verbinding verbindt écht

In het nieuwe Huis van Verbinding kunnen zorgmedewerkers op hun gemak kennis nemen van verschillende innovaties in de omgeving waarin ze ook in de praktijk worden toegepast. Het huis bestaat namelijk uit verschillende ruimtes, zoals een woonkamer, activiteitenruimte en teampost, waar de medewerkers betreffende innovaties zelf kunnen ontdekken en uit kunnen proberen.

Projectleider Thomas Hartgers vertelt: “De naam Huis van verbinding zegt eigenlijk alles, want Treant legt hiermee de verbinding tussen onze locaties, de verschillende vakgroepen en ondersteunende diensten als ICT. Ook betrekken we hier met veel plezier scholen, leveranciers en andere zorginstellingen bij. Zorgmedewerkers kunnen hier onder meer samen met een collega iets testen, uitleg krijgen over een innovatie van een leverancier of samen met een cliënt een innovatie uitproberen.”