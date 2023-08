LUMC gebruikt MRI-beelden voor diagnose oogmelanoom

Tijdens haar promotieonderzoek lag de focus van Gonçalves Ferreira, al zeventien jaar werkzaam bij het LUMC, op het kunnen onderscheiden van van kwaadaardige tumoren en inflammatoire aandoeningen (ontstekingen) in de oogkas. Dat zijn aandoeningen die regelmatig met elkaar verward worden. Uit het onderzoek is gebleken dat met MRI-beelden een betere diagnose én behandelingen mogelijk maken.

Diagnostiek met MRI-beelden

Tot nu toe werd voor de diagnose en onderzoek van oogziektes zoals oogmelanoom gebruik gemaakt van optische technieken en echografie. Daarmee kon net altijd 100 procent uitsluitsel gegeven worden over welke aandoening een patiënt had.

Het was lange tijd niet mogelijk om goede MRI-beelden van een oog te maken. Sindsdien is dat, door de voortschijdende technologische ontwikkelingen van MRI-scanners wel mogelijk. “Tot zeven jaar geleden lukte het niet om goede MRI-beelden van het oog te krijgen. Dat komt onder meer doordat het oog beweegt. En omdat er veel botten rond het oog zitten die het beeld verstoren”, aldus radioloog Teresa Gonçalves Ferreira. Zij ging vervolgens op zoek naar manieren om oogmelanoom beter in beeld te kunnen brengen en kwam uit bij MRI.

Oogziektes onderscheiden

Gonçalves Ferreira slaagde er samen met een multidisciplinair team in om mooie, heel precieze, MRI-beelden van ogen te maken. “Daardoor kunnen we nu met veel meer vertrouwen zeggen of het inderdaad om een oogmelanoom gaat of niet. Ook kunnen we de tumor nauwkeuriger meten en de uitbreiding van een tumor bepalen. Daarnaast kunnen we beter onderscheid maken tussen een inflammatoire aandoening en een kwaadaardige tumor: ziektes die om hele andere behandelingen vragen”, aldus de radioloog.

Bovendien kon het team niet alleen betere MRI-beelden van de oog en oogkas maken. Dat lukte ook met het ooglid. Dat betekent dat deze nieuwe technologie ook ingezet kan worden voor het nauwkeuriger in beeld brengen van een kwaadaardige ooglidtumor. “Dat is belangrijk, omdat het bepaalt of alleen de tumor wordt verwijderd of ook het oog en de oogkas eruit gaan”, zegt Gonçalves Ferreira.

Standaard protocollen

De radioloog heeft samen met natuurkundige dr. Jan-Willem Beenakker (Oogheelkunde en Radiologie) protocollen opgesteld voor het gebruik van MRI bij het opsporen van tumoren in het oog of het ooglid. De MRI-beelden die in het LUMC gemaakt zijn, zijn bovendien opgenomen in de laatste editie van de ‘WHO Classification of Tumours of the Eye’. Dat boek wordt door pathologen gezien als gouden standaard voor het diagnosticeren van oogtumoren.

De nieuwe diagnostische methode heeft intussen ook al de interesse gewekt van buitenlandse ziekenhuizen. “Centra in verschillende landen zijn bezig onze protocollen te implementeren. We hebben een standaard gezet”, aldus Gonçalves Ferreira.