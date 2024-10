Sneller van scan naar behandeling met nieuwe AI-app

De afdelingen Radiologie en Neurologie van het Isala werken samen via een AI-app. Daarmee kunnen ze sneller en nauwkeuriger een diagnose stellen. Op die manier kunnen bijvoorbeeld beroertes sneller worden behandeld. Voor de ondersteuning in AI werkt Isala sinds 2020 samen met het bedrijf AIDOC. Er is 24/7 AI-ondersteuning bij het beoordelen van CT-scans van de hersenen op bloedingen, doorbloedingsproblemen en andere afwijkingen.

De AIDOC-app is door Radiologie en Neurologie onlangs officieel in gebruik genomen. Een team van AIDOC kwam langs om alle collega’s uitleg te geven en te helpen. “CT-scans worden direct naar ons werkstation en naar de AI-servers van AIDOC gestuurd. Binnen 5 tot 10 minuten krijgen we een melding of er afwijkingen zijn, zoals fracturen of bloedingen. AI markeert deze afwijkingen duidelijk in de beelden. Als radioloog blijven we natuurlijk altijd verantwoordelijk voor de uiteindelijke diagnose en verslaglegging”, licht radioloog Rogier van Dijk van het Isala toe.

AI versnelt stellen diagnoses

AI wordt steeds vaker gebruikt in de zorg bij het stellen van diagnoses. Het helpt radiologen en vermindert voor hen de werkdruk. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een hoofdtrauma. Dan wordt vaak een CT-scan gemaakt om bloedingen of breuken uit te sluiten. AI-algoritmen helpen om sneller en nauwkeuriger hersenbloedingen en nekwervelbreuken te detecteren. Ook wordt AI gebruikt voor het opsporen van longembolieën.

De nieuwe AI-app helpt de specialisten in het Isala nog meer. Van Dijk en zijn collega neuroloog Wilmar Jolink vertellen dat snelle diagnoses cruciaal zijn bij acute beroertes. “Met de AIDOC-app wordt het hele interventieteam direct gealarmeerd. De CT-beelden zijn veilig zichtbaar op mobiele apparaten voor radiologen, interventieradiologen, neurologen en verpleegkundigen. Ze kunnen direct communiceren via chat of telefoon over de behandeling”, legt Jolink uit.

Samenwerking acute beroertezorg

Isala werkt nauw samen met het Saxenburg en Treant ziekenhuis voor acute beroertezorg. Ook deze ziekenhuizen worden binnenkort aangesloten op het AI-netwerk van Isala en AIDOC.

Ook in het Ikazia Ziekenhuis wordt sinds kort gebruikgemaakt van artificial intelligence (AI) bij het behandelen van patiënten die een herseninfarct hebben gehad. Via Nicolab StrokeViewer worden patiënten beter en sneller behandeld. Mochten patiënten toch naar bijvoorbeeld het Erasmus worden gestuurd voor verdere behandeling, dan kunnen de informatie en de resultaten alvast worden verstuurd met StrokeViewer.