Automatische bloedafnameapparaten voor Deventer Ziekenhuis

Het Deventer Ziekenhuis is binnenkort drie automatische bloedafnameapparaten rijker. Hiermee is het ziekenhuis het eerste Nederlandse ziekenhuis buiten de Randstad en het vijfde ziekenhuis ter wereld die dat overstapt op automatische bloedafnameapparaten. Afgelopen week tekenden Eric Kroon, lid van de Raad van Bestuur van het Deventer Ziekenhuis en Brian Joseph, medeoprichter van Vitestro, de overeenkomst voor de aanschaf van de ‘robots’. Deze stap ligt in lijn met de koers van het topklinische ziekenhuis.

De automatische bloedafnameapparaten zijn ontwikkeld door het in Utrecht gevestigde Vitestro. In de tweede helft van 2025 worden twee ‘robots’ in gebruik genomen op de polikliniek Bloedafname. De derde volgt in 2026. Wilco Kleine, innovatiemanager bij het Deventer Ziekenhuis: “De aanschaf van de bloedafnameapparaten past bij de ontwikkelingen in de zorg en in ons ziekenhuis. We zijn een topklinisch ziekenhuis en investeren veel in innovatie. Het is onze verantwoordelijkheid om innovaties die bijdragen aan vooruitgang in de zorg te onderzoeken en te omarmen.” Het ziekenhuis doet dit om ook in de toekomst de beste zorg aan patiënten in de regio te kunnen bieden.

Kwaliteit van zorg

De bloedafnameapparaten werken helemaal zelfstandig maar wel onder toeziend oog van een medewerker. Bloedprikken bij een van de medewerkers is ook nog steeds mogelijk. Volgens Kleine blijft de kwaliteit van de zorg hetzelfde omdat de apparaten net zo goed als een mens bloedprikken. Ook plakt het apparaat een pleister als het klaar is met het afnemen van bloed. Deels zijn de ‘robots’ voor het Deventer Ziekenhuis een proactieve aankoop. In het ziekenhuis is nu nog geen personeelstekort maar door de toenemende vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt wordt dat wel verwacht.

Werk anders inrichten

Afdelingsmanager Klinische Chemie van het Deventer Ziekenhuis Judith Deursen is blij met de aanschaf van de apparaten. Voor haar afdeling betekent het dat ze de werkzaamheden straks anders gaan inrichten. Naast bloed afnemen, begeleiden ze straks patiënten bij de bloedafnameapparaten. Daarop heeft Deursen zelf ook de robot getest en met grote tevredenheid. Ze vertelt dat als je je arm in het apparaat hebt gelegd, de stuwband automatisch wordt aangetrokken. Met behulp van een echo-scan wordt de juiste prikplek bepaald. Daarna wordt het bloed afgenomen en een pleister geplakt.

AI en infrarood technologie

Vitestro heeft als eerste ter wereld het CE-keurmerk verkregen voor een autonoom bloedafnameapparaat. Er wordt gebruik gemaakt van AI-gedreven echografie en infraroodtechnologie voor het nauwkeurig inbrengen van de naald met sub-millimeter precisie. Dit zorgt voor een veilige en consistente bloedafname, ook bij het vullen van meerdere buisjes.