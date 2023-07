Maasstad zet AI-software in voor ontslagbeslissing op IC

Net als veel andere ziekenhuizen kampt ook het Maasstad met een stijgend aantal patiënten, al dan niet met meerdere en complexere aandoeningen, op de Intensive Care (IC). Het groeiende personeelstekort in de zorg is een extra uitdaging, ook op de IC. Om artsen en verpleegkundigen op de IC te ondersteunen bij het nemen van beslissingen omtrent het moment dat een patiënt de IC kan verlaten om verder te herstellen op een verpleegafdeling, maakt het Maasstad Ziekenhuis nu gebruik van de AI-software oplossing van Pacmed Critical.

“De software helpt om beslissingen te nemen over ontslag van de IC en dat leidt tot nog betere zorg voor onze patiënten. Elke patiënt is verschillend en op deze manier is een overplaatsing nog veiliger”, vertelt bestuurder Wietske Vrijland.

Pacmed Critical: AI-software

Pacmed Critical heeft van duizenden eerdere IC-opnames in het ziekenhuis geleerd welke combinatie van kenmerken maakt of een patiënt een kans op heropname of overlijden heeft. Criteria die daarbij een rol spelen zijn onder andere bloeddruk, medicatie en het aantal ligdagen op de IC.

Met behulp van die kenmerken en historische gegevens van IC-patiënten, voorspelt de software voor een patiënt die op dit moment de IC ligt wat de kans is dat deze patiënt binnen 7 dagen weer moet worden opgenomen op de IC of komt te overlijden, als hij nu naar een verpleegafdeling zou gaan.

“Je wilt voorkomen dat patiënten te lang of te kort op de IC liggen. In beide gevallen heeft dit namelijk een negatieve invloed op de gezondheid van de patiënt. Ook voor de doorstroom in het ziekenhuis is dit niet goed. Maar ondanks onze eigen kennis en ervaring, is het soms moeilijk om een inschatting te maken of een patiënt al naar een verpleegafdeling kan voor verder herstel”, aldus Intensivist (IC-arts) Corstiaan den Uil.

Het primaire doel van de AI-software van Pacmed Critical is om efficiëntere en persoonlijkere zorg te leveren en daarmee waarde voor de patiënt toe te voegen. De balans tussen benodigde IC-zorg en beschikbare capaciteit wordt daarmee toekomstbestendiger. Dit wordt onder andere gerealiseerd doordat de software ondersteunt bij de keuze om IC-patiënten op het juiste moment naar een afdeling over te plaatsen gericht op verder herstel.

Samenwerking Santeon ziekenhuizen

Pacmed Critical wordt bij het Maasstad Ziekenhuis ingezet als onderdeel van een samenwerking tussen zorgverzekeraars en de Santeon Ziekenhuizen. Het Maasstad en het OLVG zijn de eerste twee van de zeven binnen Santeon samenwerkende topklinische ziekenhuizen die Pacmed Critical inzetten. De overige vijf ziekenhuizen volgen de komende periode. De software zal de komende jaren ook verder verbeterd en uitgebreid worden.

In de voorbereidende fase van het project om Pacmed Critical in te zetten heeft het Maasstad Ziekenhuis ook de patiëntenraad bij het project betrokken. “De slimme software ondersteunt de IC-arts in het maken van een betere ontslagbeslissing en dient direct als hulpmiddel om de patiënt uitleg te geven hierover. Dat is natuurlijk in het belang van de patiënt! De patiëntenraad blijft nauw betrokken om dit belang van de patiënten te vertegenwoordigen in deze mooie ontwikkeling op de IC”, vertellen Manish Jhinkoe-Rai en Will van Gorp van de patiëntenraad.