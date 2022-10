Maasstad Ziekenhuis zet app in bij zwangerschapsdiabetes

Het thuismonitoren van zwangerschapsdiabetes rukt in hoog tempo op. Het ziekenhuis CWZ zet bijvoorbeeld al sinds maart 2022 een eigen CWZ-app in. Bij Bravis en BovenIJ kunnen vrouwen met zwangerschapdiabetes sinds enkele maanden kiezen voor thuismonitoring via de Thuismeten-app. En sinds oktober 2022 zet dus ook Maasstad Ziekenhuis deze handige digitale tool in.

Glucosewaarden registreren

Vrouwen met zwangerschapsdiabetes kunnen eventueel voor deze thuismeetoptie kiezen. Zodoende hoeven ze minder vaak voor controle naar het ziekenhuis. Toen de app nog niet beschikbaar was controleerden deze vrouwen ook al dagelijks zelf hun glucosewaarden. Dankzij de app hoeven ze deze echter niet meer op papier te registreren en worden de bevindingen meteen met zorgverleners gedeeld.

Thuismonitoring zwangerschapsdiabetes

Karin Dekker – de Vries, diabetesverpleegkundige in het Maasstad Ziekenhuis, vertelt op de website van het ziekenhuis: “Het is belangrijk om de zwangerschapsdiabetes van zwangere vrouwen goed in de gaten te houden en om zo nodig in te kunnen grijpen. De glucose moet tijdens de zwangerschap goed gereguleerd worden om complicaties tijdens de zwangerschap te voorkomen. Een zwangere meet daarom regelmatig haar glucosewaarde en geeft deze door aan het ziekenhuis.”

Handig is dat de patiënten alleen de waarden hoeven in te voeren in de app en dat die vervolgens automatisch binnenkomen in het ziekenhuis. Als een glucosewaarde boven of juist onder een bepaalde waarde ligt, krijgt de verpleegkundige een seintje en onderneemt vervolgens een passende actie. Zo kan bijvoorbeeld naar aanleiding van zo’n waarde een diëtist contact met de patiënt opnemen. Wanneer de waarde afwijkend blijft, neemt een verpleegkundige contact op en wordt bijvoorbeeld met insuline gestart.

App werkt goed

Patiënte Sevinc heeft zwangerschapsdiabetes en werkt nu enkele weken naar volle tevredenheid met deze thuismeten-app. Ze vindt de samenwerking met de verpleegkundigen prettig en weet zichzelf ook steeds beter te redden. “Als ik mijn waarde meet en invoer, weet ik vaak zelf al of deze goed is of niet. In het begin werd ik dan gebeld om te bespreken dat ik meer eenheden insuline moest gaan spuiten. Nu krijg ik meestal een chatberichtje dat ik dit weer moet doen. Dan weet ik al voldoende.”



Alle patiënten met zwangerschapsdiabetes komen in aanmerking voor thuismonitoring via de Thuismeten-app. Het is wel belangrijk dat de patiënt digitaal vaardig is.