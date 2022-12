MedMij: ‘Communicatie over PGO’s is essentieel’

De meeste deelnemende ziekenhuizen, categorale instellingen en klinieken zijn nu vindbaar vanuit een PGO. Hiermee is een belangrijke eerste deadline behaald. Het is voor de VIPP 5 deelnemers nu zaak patiënten te stimuleren om PGO’s te gaan gebruiken. Een belangrijke volgende deadline is namelijk vastgesteld op 30 juni 2023. Dan dienen zorginstellingen aan te kunnen tonen dat in een periode van 30 dagen minimaal 5 procent van hun patiënten gegevens heeft opgehaald via een PGO.

Zinvolle info wordt beter onthouden

Een belangrijk onderdeel voor het succes van PGO’s is, naast de scholing van zorgpersoneel, ook het juist informeren van patiënten. MedMij wijst er op dat het daarom belangrijk is dat het PGO goed ‘tussen de oren’ van de patiënt komt te zitten en hij of zij de voordelen van het systeem herkent. PGO’s zijn namelijk nieuw en we konden tot nu toe altijd zonder. Het is de kunst om de PGO’s in het geheugen te verankeren, zoals dat ook lukt bij slimme marketingcampagnes.

De vraag is of het patiënten lukt om informatie die zij van een zorgorganisatie ontvangen te onthouden. En is dat allemaal ook voldoende om daadwerkelijk een PGO te gaan gebruiken? Belangrijk om te weten is dat zinvolle informatie, of informatie die als emotioneel belangrijk wordt ervaren, beter onthouden wordt. Heel veel nuttige communicatie van de overheid, Patiëntenfederatie Nederland en/of Stichting MedMij én zorgaanbieders is essentieel. Met name de boodschap over de voordelen van het PGO moet keer op keer worden herhaald!

Goed geïnformeerd met PGO

Essentieel is volgens MedMij dat de patiënt met een PGO goed is geïnformeerd. ‘Met meer grip op hun gezondheidsgegevens zijn mensen in staat de regie over hun eigen gezondheid te nemen. Wanneer die informatie voorzien is van context en betekenis, levert dat ook een bijdrage aan de dingen die mensen zelf kunnen doen om hun gezondheid te verbeteren. MedMij zorgt ervoor dat iedereen die dat wil, op een veilige en betrouwbare manier over de eigen medische gegevens kan beschikken.’

Andere voordelen van deze digitale persoonlijke omgeving zijn dat patiënten beter op de hoogte zijn wat betreft hun gezondheid en zodoende beter voorbereid naar een consult komen. En dat is voor zorgprofessionals ook weer prettig in het kader van daadwerkelijk samen beslissen.

Voordelen PGO’s voor íedereen

Zorgprofessionals krijgen dankzij zo’n PGO meer informatie over de sociale context en ervaringen van de patiënten, onder meer doordat patiënten zelfmetingen en andere informatie vanuit hun PGO met hen kunnen delen. Fijn is ook dat een deel van de administratieve taken vooraf via een PGO kan worden afgehandeld, zoals het invullen van vragenlijsten. Voor patiënten is veel PGO-info beschikbaar op Medmij en op de website over PGO’s. MedMij adviseert om zowel tekst als animaties in te zetten bij de communicatie over de gezondheidsomgeving. In het kader van het herhalen van de boodschap, kunnen zorgprofessionals Verbind.MedMij inzetten. Dat lukt door patiënten na afloop van een consult een speciaal kaartje met een QR-code mee te geven, waarmee ze snel en makkelijk zorggegevens op kunnen ophalen.