Met data meer grip op inzet geneesmiddelen

Het Haagse HagaZiekenhuis gebruikt daarom CTcue. Met dit platform kunnen AVG-proof queries (zoekopdrachten) worden gemaakt waarmee zorgprofessionals data uit EPD’s kunnen halen. Deze queries kunnen vervolgens worden gedeeld met andere ziekenhuizen voor onderzoek en kwaliteitsverbetering, bijvoorbeeld op het gebied van geneesmiddelen.

Zorg optimaliseren

Apotheker Jesper van Breeschoten heeft binnen het HagaZiekenhuis de opdracht om zorgevaluatie te stimuleren en waar mogelijk de zorg te optimaliseren aan de hand van data uit het EPD. Hiertoe moet hij snel en veilig dossiers kunnen doorzoeken en ook informatie uit vrije teksten kunnen halen.

“CTcue is voor zover ik weet op dit moment de enige tool die voldoet aan deze voorwaarden”, stelt Van Breeschoten. “Het is bovendien gemakkelijk te gebruiken en wordt al door veel ziekenhuizen omarmd. Daarnaast kunnen ziekenhuizen met CTcue onderling queries delen zonder dat ze daarmee patiëntgegevens delen.” Je deelt met een query namelijk alleen de zoektermen waarmee een ander ziekenhuis zijn vraag heeft kunnen beantwoorden. Daardoor hoeven er geen documenten getekend te worden voor het delen van data.

Wetenschappelijk onderzoek

CTcue wordt in het HagaZiekenhuis ook veel gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Loes Visser, ziekenhuisapotheker en epidemioloog, begeleidt een aantal promovendi binnen de onderzoekslijn Real World Evidence. Trialresultaten van nieuwe geneesmiddelen geven namelijk niet altijd een goed beeld van de effectiviteit in de dagelijkse praktijk, omdat patiënten in trials relatief fit zijn. Zo heeft apotheker en PhD student Hanieh Abedian Kalkhoran in samenwerking met het LUMC de patiëntkenmerken en de effectiviteit vergeleken van een duur geneesmiddel bij longkanker tussen trial- en ziekenhuispatiënten.

Visser is enthousiast over de tool. “Mijn hele carrière heb ik me eraan geërgerd dat we zo weinig data uit patiëntendossiers haalden, terwijl er zoveel waardevolle informatie inzit. Dus toen ik een aantal jaar geleden kennismaakte met CTcue, dacht ik meteen: dit moeten we hebben. Het is een heel goed instrument voor zorgevaluaties en wetenschappelijk onderzoek. Ook voor studenten die bij ons een onderzoeksstage doen. Zij hebben geen behandelrelatie met onze patiënten en dus geen toegang tot dossiers. Met CTcue kunnen ze op AVG-proof wijze toch data in de EPD’s gebruiken.”

Dure geneesmiddelen

Van Breeschoten: “Naast de inhoudelijke toepassing kan CTcue ook worden gebruikt om inzicht in bedrijfsmatige processen te krijgen. Zo hebben we in het HagaZiekenhuis gekeken naar toegediende dure geneesmiddelen waarbij de declaratie miste. We kwamen erachter dat ze soms niet werden gedeclareerd. Maar omdat deze geneesmiddelen zo kostbaar zijn, gaat dit al snel om grote bedragen.”

Lees het hele artikel in ICT&health 2, die op 12 april verschijnt.