Minder complicaties bij implantatie pacemaker

Een pacemaker is bedoeld om het hartritme te regelen. Het is een apparaatje dat elektrische stootjes geeft om het hart weer in het juiste ritme te krijgen. De gebruikelijke plek om een pacemakerdraad te plaatsen, is in de hartpunt of het tussenschot van de rechterkamer. Van die manier van implantatie is bekend dat wereldwijd in 10% van de gevallen na plaatsing hartfalen voorkomt. Dit komt omdat het hart niet meer synchroon samentrekt door de pacemaker.

Synchroon door implantatie

CSP zorgt er juist voor dat het hart wel synchroon blijft samentrekken omdat de pacemaker in de buurt bij de natuurlijke elektriciteitsbanen wordt geplaatst. Deze nieuwe manier zorgt dus voor minder complicaties. “Dat is fijn voor de patiënt en voor ons. We denken dat een groot deel van de pacemakers op deze manier kan worden geplaatst”, vertelt cardioloog Amber Otten.

Deze nieuwe behandelmethode is vrij nieuw in Nederland en wordt sinds deze maand ook gebruikt in Gelre. Inmiddels zijn de eerste patiënten met succes behandeld via deze nieuwe methode. In het traject wordt nauw samengewerkt met de cardiologen in Zutphen en Apeldoorn.

Draadloze pacemaker

Jaarlijks worden wereldwijd meer dan één miljoen mensen voorzien van een pacemaker. Naast een nieuwe manier van het plaatsen van een pacemaker zijn er ook draadloze pacemakers op de markt. Tot nu toe kwam slechts twintig procent van de patiënten in aanmerking voor een draadloze pacemaker. Een internationaal consortium onder leiding van Amsterdam UMC heeft nu een verbeterde versie ontwikkeld, waardoor een draadloze pacemaker nu geschikt is voor alle patiënten.

Het nieuwe systeem bestaat uit twee minipacemakers: één voor de boezem en één voor de hartkamer. Deze pacemakers communiceren met elkaar door middel van elektrische pulsjes. Het systeem is succesvol geïmplanteerd bij 300 patiënten, die gedurende minimaal drie maanden zijn gevolgd. De resultaten van de studie tonen aan dat de behandeling veilig is en dat het systeem goed functioneert.