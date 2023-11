MMC presenteert OuderKind app op neonatologie

De nieuwe OuderKind app is ontwikkeld in samenwerking met verschillende ziekenhuizen door Synappz, maar wel specifiek afgestemd op MMC. In de toekomst wil MMC de app, samen met Synappz, nog verder uitbreiden. Men wil bijvoorbeeld de ouders de mogelijkheid bieden om de app te blijven gebruiken, zelfs als hun kinderen het ziekenhuis al hebben verlaten.

Introductie positief ontvangen

De nieuwe app bevat info die specifiek is afgestemd op ouders met vroeggeboren baby’s bij verschillende zwangerschapsduur. De introductie van de OuderKind app wordt positief ontvangen. Ouders stellen bijvoorbeeld dat ze beter voorbereid zijn omdat het ze geruststelt dat ze nu weten wat er gaat komen. Een ouderpaar zei concreet: “Het ziekenhuis is vooruitstrevend met deze app. Ze gaan met de tijd mee. Het past ook veel meer bij ons als jonge ouders.” Ook voor zorgpersoneel pakt de app positief uit. “Verwijzen naar de app bespaart mij veel tijd. Daar staat eenduidige informatie in die de ouders op ieder gewenst moment terug kunnen lezen,” vertelt een verpleegkundige op de afdeling neonatologie.

Handige functies

De gratis app biedt naast de nodige info en adviezen nog een aantal handige functies. Ouders kunnen bijvoorbeeld allerlei handelingen bijhouden zoals buidelsessies, kolven en de kolfervaring. Maar ook hun eigen stemming en gevoelens kunnen via vragenlijsten gedeeld worden. Andere mogelijkheden zijn dat ouders het gewicht van hun kind kunnen bijhouden, notities kunnen maken in de app en ook foto’s kunnen toevoegen. Op die manier kunnen ze hun ervaringen op een leuke manier delen met naasten.

Monitoring met OuderKind app

Een belangrijk doel van de OuderKind app is om ouders nog meer bij de zorg van hun baby’s te betrekken. Ook verzamelt de app geanonimiseerde gegevens, die inzicht geven in hoe ouders zich gemiddeld genomen voelen op de afdelingen Neatologie (NMCU en NICU). Deze data geeft achteraf inzicht in hoe ouders zich voelen op betreffende afdelingen. Van ouders die nog in het ziekenhuis verblijven kunnen zorgverleners (met toestemming) inzien hoe het gaat en daar de zorg mogelijk op aanpassen. Door ouders op het juiste moment voorlichting of tips te geven, kunnen sommige problemen worden voorkomen.

Over apps & neanatologie

Niet alleen in MMC is een speciale app beschikbaar voor het ondersteunen ouders met een baby op de neonatologie afdeling. Ook bij het Maastad en Ikazia Ziekenhuis is er zo’n digitale optie in de vorm van de NeoZorg app, waarmee ouders onder meer contact kunnen houden met de baby wanneer ze zelf niet in het ziekenhuis zijn. De verpleegkundigen in het ziekenhuis kunnen via de app de ouders 24 uur per dag voorzien van berichten en foto’s over en van hun baby. Tevens bevat deze app veel praktische informatie van onder andere kinderartsen en verpleegkundigen.



En ook in het AMC en VUmc hebben een app ontwikkeld, die ouders van te vroeg geboren baby’s voortdurend op de hoogte houdt over hoe het met hun kind gaat. Het gaat om een gratis app die ouders moet ondersteunen bij vragen zoals over welke zorg er nodig is, wat voor ontwikkeling het kindje zal doormaken of hoe het met het kind gaat als de ouders er even niet bij kunnen zijn.