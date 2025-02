Campagne Patiëntenfederatie voor de wachttijden-assistent

Wanneer patiënten lang moeten wachten voordat ze kunnen worden geholpen, kan dat ernstige gevolgen hebben. Klachten kunnen verergeren door het lange wachten. Mensen blijven langer met pijn of beperkingen zitten waardoor hun kwaliteit van leven afneemt. Patiëntenfederatie Nederland is de campagne 'Kan het sneller? Soms wel.' gestart om meer bekendheid te geven aan de wachttijden-assistent op ZorgkaartNederland. Met deze tool kunnen patiënten eenvoudig zien waar ze het snelst terechtkunnen voor hun behandeling.

"Veel mensen weten niet dat wachttijden enorm kunnen verschillen én dat ze een keuze hebben. Met de wachttijden-assistent krijgen patiënten inzicht in wachttijden en houden ze meer regie over hun eigen zorg," zegt Arthur Schellekens, directeur-bestuurder bij Patiëntenfederatie Nederland. Hij voegt toe dat het soms betekent dat patiënten wel iets verder moeten reizen. Maar volgens hem weegt die reisafstand niet op tegen het feit dat ze sneller worden geholpen en niet onnodig lang hoeven wachten op een behandeling.

Wachttijden assistent

Als patiënten kun behandeling invoeren in de wachttijden-assistent, zoals een knie- of een staaroperatie, kunnen ze direct zien in welk ziekenhuis of welke kliniek de wachttijd op de behandeling het kortst is. In de praktijk blijkt dat daardoor een patiënt voor een staaroperatie in ziekenhuis A soms wel weken tot maanden eerder terecht kan dan in ziekenhuis B. In dat geval kunnen ze op basis van die informatie hun huisarts vragen om een verwijzing naar de zorgaanbieder waar ze sneller worden geholpen. De wachttijden-assistent geeft ook inzicht in wachttijden voor onderzoek of een afspraak op de polikliniek.

Actuele gegevens

De wachttijden in de tool zijn afkomstig van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Die werkt de betreffende informatie elke twee weken bij op basis van informatie die zorgaanbieders zelf aanleveren. ZorgkaartNederland.nl is het enige platform waar patiënten deze gegevens makkelijk kunnen vergelijken. Inmiddels hebben al 85.000 mensen gebruikgemaakt van de wachttijden-assistent en de tool wordt continu verder ontwikkeld.

De campagne is online te zien en op wachtkamerschermen bij veel zorgorganisaties in Nederland. Patiëntenfederatie Nederland heeft inmiddels in de eerste twee weken van de campagne meer dan duizend bezoekers extra van de wachttijden-assistent kunnen verwelkomen.