Monitoringscentrum JBZ pakt innovatieprijs

De STZ-innovatiechallenge is een initiatief van STZ, wat staat voor samenwerkende topklinische opleidingsziekenhuizen. Met de innovatiechallenge wil de STZ een podium bieden aan alle initiatiefnemers en zo innovatie en kruisbestuiving bevorderen. Uit de 115 inzendingen voor de challenge 2021 zijn uiteindelijk zes finalisten gekozen, waaronder dus het monitoringscentrum van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ). Vanwege coronaperikelen kregen uiteindelijk álle acht de eerste prijs.

20 verschillende monitoringsprogramma’s

Zeker is dat de prijs voor het monitoringsteam van JBZ dik verdiend is, want de innovatieve thuismonitoring ontwikkelt zich snel en krijgt dankzij slimme interne centralisatie schaalgrootte. Programmamanager Marco van Geffen komt op de website van JBZ met indrukwekkende cijfers: “Momenteel monitoren we ruim 1.100 patiënten met verschillende ziektebeelden en hebben we 20 verschillende monitoringsprogramma’s. Zorgverleners van JBZ hebben alle vertrouwen in de thuisbegeleiding en weten de weg naar het monitoringsteam inmiddels uitstekend te vinden.”|

Het monitoringscentrum is weliswaar groot, maar JBZ gelooft echter niet in thuismonitoring vanuit één centrale locatie in Nederland. Volgens Van Geffen is het belangrijk dat het juist vanuit het ziekenhuis wordt georganiseerd, dichtbij de patiënt en zorgverlener. “Het is voor patiënten prettig om de verpleegkundigen te kennen, dat geeft vertrouwen. Andersom kennen onze verpleegkundigen de patiënten ook goed en zijn de lijntjes met zorgverleners kort.”

Thuismonitoring slaat aan

Thuismonitoren komt bij steeds meer zorgorganisaties op vernieuwende wijze van de grond en wordt net, zoals bij JBZ, ook almaar slimmer ingezet. De afgelopen jaren ontwikkelden medical developers – door innovatie gedreven artsen en verpleegkundigen – samen met healthtech scale-up Luscii bijvoorbeeld al thuismonitoringsprogramma’s voor meer dan 70 ziektebeelden.

Volgens een onderzoek van Alex de Jong leidt al die thuismonitoring tot een efficiënter werkproces en aantoonbare tijdsbesparing bij zorgprofessionals en patiënten. ‘Het werkplezier van zorgprofessionals neemt toe, het werkt prettiger, kost minder moeite en geld, levert betere resultaten op én maakt de zorg toegankelijker. En dan is het aspect van duurzaamheid nog buiten beschouwing gelaten.’

Prijzengeld gaat naar onderzoek

Met het prijzengeld wil het monitoringscentrum van JBZ hun toegevoegde waarde voor het gezondheidswelzijn, de gezondheidsvaardigheden en de eigen regie van patiënten wetenschappelijk laten onderzoeken. Marco van Geffen: “Wij ervaren ondertussen dat thuismonitoring patiënten meer inzicht in de eigen gezondheid geeft. De volgende stap is om dat wetenschappelijk aan te tonen.” Het monitoringscentrum wil een senior onderzoeker aanstellen die een onderzoeksprogramma opstelt. Voor de financiering van onderzoek wordt de 8.000 euro prijzengeld gebruikt en een verzoek voor medefinanciering ingediend bij Stichting Vrienden Jeroen Bosch Ziekenhuis.