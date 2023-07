MST zet app in bij zwangerschapsdiabetes

Ook bij patiënten zorgt de app voor meer rust. Bij de eerste zwangerschap van Yasmin was diabetes geconstateerd. Dat leidde tot problemen en ze is via een keizersnede bevallen. Nu is ze voor de tweede keer zwanger en heeft wederom zwangerschapsdiabetes. Bij deze zwangerschap staat ze vanaf het begin onder controle bij MST en wordt haar bloedsuiker via de app goed in de gaten gehouden. “Dit kindje is op normaal gewicht dus hopelijk wordt het nu een natuurlijke bevalling”, zegt Yasmin.

Yasmin heeft geleerd hoe ze haar bloedsuiker zelf moet meten en doorsturen. Vier keer per dag prikt ze zelf bloed en zet ze de gemeten suikerwaarden in de app. Haar diabetesverpleegkundige in MST kijkt mee in de app en wanneer er een te hoog bloedsuiker wordt gemeten neemt de verpleegkundige contact op met Yasmin.

Inzet app bij zwangerschapsdiabetes

In het zorgpad van de geboortezorg wordt veelvuldig gebruik gemaakt van apps. Zo is het voor wensouders en voor mensen die net een baby hebben gekregen belangrijk om de juiste informatie op het juiste moment te krijgen.

De relatief nieuwe KinderWens App en de NaZorg App voorzien hierin. Het online zorgpad Geboortezorg is de afgelopen vier jaar ontwikkeld binnen het EU-gesubsidieerde project PerinAtal menTal Health (PATH). Het project richt zich op vrouwen, partners, families, professionals en werkgevers. Het doel is de aandacht voor mentale gezondheid in de gezondheidszorg te vergroten, maar ook het voorkomen van mentale klachten door onder meer (wens)ouders te voorzien van de juiste info en zorg.

Tijdwinst

Veel tijdwinst voor de behandelaars levert het nu nog niet op, maar zowel Mattijs als Nicole verwachten dat dit in de toekomst wel gaat gebeuren. Voor vrouwen met zwangerschapsdiabetes zijn er in het MST nu gecombineerde spreekuren met een internist en een gynaecoloog. Voorlopig blijven deze combi-afspraken nog bestaan.

De zwangere komt dan eens per ongeveer vier weken naar de afspraak met een dagboekje waarin zij alles moest noteren. Echter, met de app is er een dagelijks overzicht van hoe het met de patiënt gaat. “Wanneer wij ervaren dat dit voldoende is, kunnen we wellicht minder afspraken gaan inplannen met een patiënt”, vertel Nicole.

Druk verlichten via app

Ook met het oog op de toekomst is de komst van deze app een mooie ontwikkeling in het zorglandschap. Helaas worden er steeds meer mensen gediagnostiseerd met diabetes. Dit heeft invloed op de toenemende druk op de zorg. De app helpt volgens Mattijs Out mee om de druk op de zorg te verlichten.

“Met deze app kunnen wij mensen beter monitoren op afstand. Patiënten waar het goed mee gaat, hoeven niet te komen. Maar wanneer het niet goed gaat, zien wij dit ook veel eerder en kunnen wij direct een afspraak maken voor controle”, legt Mattijs uit.