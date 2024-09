Domeinoverstijgende Digizorg-platform krijgt transformatiegelden

Het domeinoverstijgende digitale platform Digizorg krijgt 8,1 miljoen euro aan transformatiegelden toegekend vanuit het IZA (Integraal Zorgakkoord). Met het geld kan Digizorg aan de slag met de uitvoering van een meerjarig transformatieplan, waarbij transmurale zorgpaden ontwikkeld worden. Zo moeten zorgaanbieders beter kunnen samenwerken om de zorg in de regio Rijnmond te verbeteren.

Digizorg biedt patiënten eenvoudig toegang tot digitale zorg via één app. Deze app combineert het zorgaanbod van verschillende aanbieders op een toegankelijke manier. Patiënten kunnen afspraken maken, zorginformatie inzien, vragenlijsten invullen, metingen doorgeven, contact onderhouden met hun zorgverlener en hun medische gegevens bekijken. De implementatie van Digizorg is al van start gegaan in de regio Rijnmond.



Ook voor zorgverleners biedt Digizorg meer mogelijkheden. De Digizorg Cockpit geeft beter inzicht in de vaak over meer zorgaanbieders verspreidde patiëntgegevens. Dit vergemakkelijkt de samenwerking en draagt bij aan de levering van geïntegreerde zorg. Daarnaast vermindert de inzet van AI-algoritmes het administratieve werk, bijvoorbeeld door het automatisch samenvatten van consulten, waardoor zorgverleners meer tijd hebben om zich te richten op de directe zorgverlening.

Goedkeuring eerste fase Digizorg

In totaal werken 29 zorgaanbieders in de regio Rijnmond en de Zuid-Hollandse eilanden samen binnen Digizorg. Fase een van hun aanvraag vanuit IZA is nu goedgekeurd. Transformatiegelden vanuit IZA worden sinds begin dit jaar toegekend. Het hoofddoel van het Digizorg-transformatieplan is om de groeiende zorgvraag in de regio aan te pakken en goede zorg voor iedereen beschikbaar te houden.



Het genoemde meerjarige transformatieplan wordt gedragen door de zorgaanbieders vanuit de eerste lijn, VVT, ziekenhuizen en de medische diagnostiek. Door gebruik te maken van het gezamenlijke digitale platform Digizorg, verwachten de initiatiefnemers de adoptie van digitale zorg door patiënten, cliënten en zorgverleners te maximaliseren.

Ontwerpen transmurale zorgpaden

De eerste fase van het plan zal 12 maanden duren en omvat het ontwerpen en implementeren van vier transmurale zorgpaden (hartfalen, COPD, diabetes type II, en palliatieve zorg). Ook wordt er in deze periode gewerkt aan de verdere ontwikkeling van bredere digitale functionaliteiten voor de Digizorg-app en het onderliggende platform.



Vaak voorkomende chronische aandoeningen onder de inwoners van de regio Rijnmond en de Zuid-Hollandse eilanden leggen een aanzienlijke druk op de eerstelijnszorg, ziekenhuizen en VVT. Betere samenwerking tussen verschillende zorgdomeinen moet het mogelijk maken om gezondheidsgegevens van patiënten efficiënter in te zien en aan te vullen, wat idealiter leidt tot betere en effectievere zorg. Daarnaast streven de partijen binnen het Digizorg-platform naar samenwerking met gerelateerde initiatieven zoals Zorgviewer en Zorg bij Jou om de digitale zorg verder te optimaliseren.

Meer zelfregie

Siegfried Mulder, Senior Zorginkoper bij Zilveren Kruis, stelt dat de zorgverzekeraar blij is met het initiatief. “Het is mooi dat de huisartsen, ziekenhuizen en ouderzorginstellingen gezamenlijk de zorgpaden op elkaar afstemmen. Dit zal leiden tot de juiste zorg op de juiste plek op het juiste tijd. De digitale ondersteuning door één klantvriendelijke patiënten-app geeft onze verzekerden de mogelijkheid tot meer zelfregie en betere kwaliteit van leven.”



In de eerste fase van het Digizorg-transformatieplan worden zorgaanbieders aangesloten op het bestaande platform. Er is ook budget gereserveerd om het platform op korte termijn beschikbaar te maken in alle regio's. Ondertussen wordt er gewerkt aan de plannen voor de volgende fase, waarin meer zorgpaden worden uitgewerkt, de invoering bij zorgaanbieders wordt uitgebreid, en het platform verder wordt verbeterd.

Introductie Digizorg

Digizorg werd vorig jaar geïntroduceerd in het Rotterdamse Erasmus MC. Initiatiefnemer was Merel Backers, die op basis van haar ervaringen als (nu voormalig) kankerpatiënt de noodzaak zag van een domeinoverstijgende app. Digizorg moest één app worden waarin alle gezondheidszaken samenkomen en waar de patiënt de controle heeft. Geen losse dossiers meer bij verschillende zorgverleners, maar één compleet overzicht van de informatie en medische geschiedenis van de patiënt. Bij de uitwerking kreeg zij steun van het Erasmus MC. Voor de gewenste informatie-uitwisseling gebruikt Digizorg het platform van CumuluZ.



In oktober 2023 besloten de huisartsenorganisaties Cohaesie, Haringvliet, Hoeksewaard, Ridderkerk, Zonboog en Rijnmond Dokters om hun handtekening te zetten onder de samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van Digizorg. De app was inmiddels onderdeel van een initiatief van regionale ziekenhuizen, ouderenzorgorganisaties, Star-shl (medische diagnostiek) en huisartsenorganisaties om een eenduidige digitale toegangspoort voor alle burgers in de regio Rijnmond te realiseren.



Dirk Schraven, lid van het Raad van Bestuur van het Erasmus MC en voorzitter van de Digizorg stuurgroep stelde destijds: “Door zich aan te sluiten bij Digizorg, dragen deze huisartsenorganisaties bij aan een baanbrekend initiatief dat de digitale gezondheidszorg in onze regio kan transformeren. Dit versterkt de samenwerking tussen de 1e lijn, VVT en gespecialiseerde zorg, en onderstreept het unieke karakter van Digizorg.” Het meest recente wapenfeit van Digizorg was de aansluiting van het Franciscus Vlietland & Gasthuis eerder dit jaar.