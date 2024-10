Optimale ondersteuning voor meldkamers met VIPLive Triage

De ontwikkelaars van VIPLive Triage, een triagetool voor meldkamer meldkamers in de ambulancezorg, heeft er een nieuwe functionaliteit bij gekregen. Met deze update wordt het proces van 112-meldingen verder geoptimaliseerd door de professionals in de meldkamer te ondersteunen bij het stellen van cruciale contextvragen.

De nieuwe functie is door Topicus ontwikkeld in samenwerking met de meldkamer Haaglanden. Het stelt de meldkamer in staat de meldingen die binnekomen gedetailleerd en gestructureerd vast te leggen. Daarbij worden specifieke en relevante incidentdetails zoals binnen- of buitenshuis, urgentie verhogende omgevingsfactoren en opschalingsinformatie nauwkeurig geregistreerd en gedeeld.

Input voor hulpverleners

Met deze informatie kan ook automatisch de eventueel benodigde inzet van extra hulpverleners bepaald en gedeeld worden. Dat kan zijn het sturen van extra ambulances, maar ook het Mobiel Medisch Team (MMT), de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en andere partners. De update van VIPLive Triage zorgt ervoor dat de medewerkers in de meldkamer beter geïnformeerd zijn en zo een completer beeld van de situatie kunnen vormen.

“Deze geavanceerde functionaliteit stelt ons in staat om een veel vollediger en preciezer beeld van elk incident te krijgen, wat de snelheid en effectiviteit van de hulpverlening aanzienlijk verhoogt,” zegt Renate Bongaards, Manager Acute Zorg bij Topicus.

Martijn Jochem, beleidsmedewerker meldkamer ambulancezorg Haaglanden, voegt daaraan toe: “Deze gedetailleerde eventbeschrijvingen zijn voor ons een essentieel hulpmiddel bij de telefonische triage. Ze stellen ons in staat om meer informatie te verzamelen over de omgevingsomstandigheden rondom het slachtoffer. Zijn er bijvoorbeeld airbags uitgeklapt bij een botsing, is er grote materiële schade aan voertuigen, en welke beschermingsmiddelen zijn gebruikt (gordel, helm, etc.). Door niet alleen informatie te verzamelen over de toestand van het slachtoffer, maar ook over eventuele bedreigende omgevingsfactoren, kunnen we de aanrijdende eenheden van politie, brandweer en ambulance nauwkeuriger informeren. Dit stelt ons tevens in staat om vanuit VIPLive een urgentie op te hogen als er urgentieverhogende omstandigheden zijn, zoals een onveilige verkeerssituatie of dreigende onderkoeling van het slachtoffer.”

Trauma Triage app

De oplossing van Topicus is niet de enige in zijn soort. Zo deed het UMC Utrecht in 2023 onderzoek naar de meerwaarde van de Trauma Triage App. Dat onderzoek, waarbij ruim 80.000 spoedambulanceritten werden geanalyseerd, toonde aan dat met het gebruik van deze triage-app meer ernstig gewonde patiënten naar een level 1 traumacentrum worden gebracht.

En dit jaar ontwikkelden het LUMC, Alrijne, Groene Hart Ziekenhuis en Hecht RAV Hollands Midden, een zorgcommunicatieplatfom ontwikkelt waarmee zorgverleners op afstand met de ambulance mee kunnen beoordelen, SMART Triage. Dat staat voor Slimme Medische Applicaties voor Regionale Toepassing bij Triage. Deze vorm van triage moet de beoordeling van patiënten in de ambulance ondersteunen. Daartoe wordt onder meer een beveiligde videoverbinding gebruikt die het mogelijk maakt om live met een medisch specialist in het ziekenhuis af te stemmen.