Maasziekenhuis helpt laaggeletterden met BeterDichtbij-app

Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer/Beugen richtte onlangs een speciaal informatiepunt in bij de hoofdingang om patiënten te helpen met het gebruik van de BeterDichtbij-app. Zij deed dit in het kader van de Week van Lezen en Schrijven, waarin laaggeletterdheid centraal staat. Zo hoopt het ziekenhuis ervoor te zorgen dat nog meer patiënten de app actief gaan gebruiken.

In Maasziekenhuis Pantein wordt al sinds 2017 gebruik gemaakt van de app BeterDichtbij. Daarmee was het een van de eerste ziekenhuizen die de app introduceerde voor patiënten. Via de BeterDichtbij-app kunnen patiënten laagdrempelig contact opnemen met hun zorgverlener als ze daar behoefte aan hebben. Bijvoorbeeld om een belangrijke vraag te stellen die ze tijdens hun afspraak zijn vergeten te stellen. Of om alvast informatie te krijgen over wat er aan de hand is als de volgende afspraak pas over een paar weken is.

Volgens het ziekenhuis wordt de app momenteel al door zo’n 40 procent van de patiënten gebruikt. Het grootste deel daarvan ziet de voordelen van de app en beveelt de app ook aan andere patiënten aan. Liduine Konings van Maasziekenhuis Pantein: “Mensen vinden het vooral handig dat het stellen van vragen zo makkelijk is. Maar de app kan ook worden gebruikt om te videobellen. Zo hoeven patiënten ook niet altijd meer naar het ziekenhuis te komen.”

Week van Lezen en Schrijven

Toch is er dus nog een grote groep patiënten die geen gebruik maakt van de app. Een deel daarvan wordt mogelijk belemmerd door beperkte digitale vaardigheden en laaggeletterdheid. Ongeveer 1,3 miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar hebben moeite met taal. Als je ook 65-plussers en mensen met alleen lage rekenvaardigheden meerekent, hebben maar liefst 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen.

Daarom besloot het ziekenhuis tot een samenwerking met BiblioPlus in de Week van Lezen en Schrijven (8-15 september). Ook richtte het ziekenhuis een speciaal informatiepunt in bij de hoofdingang van het ziekenhuis om drempels weg te nemen bij patiënten. Op die manier hoopt het ziekenhuis deze groep te overtuigen de app te gaan gebruiken. Medewerkers van het ziekenhuis is gevraagd om de komende maanden extra alert te zijn op patiënten die moeite hebben met lezen, schrijven en digitale vaardigheden en hen waar mogelijk extra ondersteuning te bieden.

BeterDichtbij-workshop

In oktober organiseert het ziekenhuis een workshop over de BeterDichtbij-app speciaal voor mensen met beperkte digitale vaardigheden. De cursus vindt plaats in de bibliotheken van Cuijk en Boxmeer. Tijdens de workshop worden ook de mogelijkheden van het patiëntportaal MijnPantein uitgelegd. Daar kunnen patiënten bijvoorbeeld een overzicht vinden van hun ziekenhuisafspraken. Ook kunnen ze er bloed- en andere uitslagen raadplegen.