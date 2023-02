Nieuwe apps ondersteunen aankomende en wensouders

Wie een kinderwens heeft, wil zich graag optimaal voorbereiden op een mogelijke zwangerschap. De KinderWens App helpt hierbij. De NaZorg App is er voor ouders die al een baby hebben en graag in het eerste jaar goede info willen over de ontwikkeling van hun kindje.

Het project PATH, dat de apps ontwikkelt, richt zich op vrouwen, partners, families, professionals en werkgevers. Het doel is de aandacht voor mentale gezondheid in de gezondheidszorg te vergroten, maar ook het voorkomen van mentale klachten door onder meer (wens)ouders te voorzien van de juiste info en zorg.

Eerder werden binnen PATH de apps ZwApp+, NeoZorg en de Loss-app al gelanceerd. Zwapp+ bevat informatie over zwangerschap, bevallen en de kraamtijd. Speciaal voor ouders van te vroeg geboren baby’s is er de NeoZorg App. Ouders die hun baby verliezen, bijvoorbeeld door een miskraam, vinden in de Loss-app informatie die ze kan helpen.

Wensouders en beginnende ouders

Voor wensouders en beginnende ouders zijn ook bij andere aanbieders een aantal praktische apps en vormen van virtuele ondersteuning beschikbaar. Voorbeelden zijn apps voor de monitoring van zwangerschapsdiabetes en een app bij Isala die ondersteunt en info geeft bij vruchtbaarheidsproblemen. Ook voor aankomende en beginnende ouders is er op diverse plekken veel info te vinden. PATH brengt met de nieuwe Kinderwens en Nazorg App nu betrouwbare info op overzichtelijke wijze bij elkaar.

Info altijd op smartphone

Wietske Vrijland, bestuurder Maasstad Ziekenhuis, vindt het belangrijk dat binnen PATH verschillende apps zijn ontwikkeld om (wens)ouders te ondersteunen in de verschillende fasen van het ouderschap. “De apps geven nuttige info en ondersteuning tussen het hebben van een kinderwens en de eerste verjaardag van hun baby. Dat (wens)ouders op hun eigen telefoon altijd toegang hebben tot de informatie die voor hen op dat moment van belang is, is heel waardevol. De informatiebehoeften bij een kinderwens, zwangerschap, een vroeggeboorte, het krijgen van een voldragen baby of het verlies van een baby verschillen immers enorm. De ontwikkelde apps voorzien in die behoeften.”