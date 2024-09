Hospital Hero app, certificering CuraMare en bestuurswisselingen

Iedere week ontvangt de redactie van ICT&health een groot aantal persberichten en potentiële nieuwsartikelen. Die zijn niet allemaal geschikt om er een apart, volledig artikel van te maken. Daarom zetten wij een aantal kleinere berichten bij elkaar in dit wekelijks overzicht. De onderwerpen van de berichten kunnen uiteenlopen, maar ze hebben allemaal betrekking op digitale ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor het behalen van het NEN-7510 certificaat door CuraMare en de introductie van de Hospital Hero app op de kinderafdelingen van het Franciscus. Verder ook aandacht voor een nieuw RvT-lid bij Treant en de aanstaande nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van het OLVG.

NEN-7510 voor CuraMare

Onlangs heeft CuraMare het NEN-7510 certificaat voor informatiebeveiliging in de zorg ontvangen voor het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, de woonzorglocaties en de ondersteunende diensten. Voor CuraMare heeft de bescherming en beveiliging van persoonlijke gegevens van bewoners, patiënten en medewerkers de hoogste prioriteit. Daarnaast wil de zorgorganisatie zich optimaal beschermen tegen cyberaanvallen.

“CuraMare heeft een goed werkend managementsysteem voor informatiebeveiliging met goed geïmplementeerde beheersmaatregelen dankzij gemotiveerde en kundige medewerkers”, aldus een van de auditoren. “Er is hard gewerkt door de organisatie om deze belangrijke mijlpaal te behalen! Nieuwe innovaties, steeds meer digitaal werken en toenemende cyberdreigingen vragen van de organisatie om continue te verbeteren en daar hebben we alle medewerkers bij nodig”, vertelt Koos Moerland, bestuurder bij CuraMare.

Hospital Hero app bij Franciscus

Sinds eind vorige maand kunnen kinderen tussen 4 en 10 jaar die Kinderafdeling, Kinderdagbehandeling, of Kinderpoli’s van het Franciscus bezoeken, gebruik maken van de Hospital Hero app. Hiermee kunnen kinderen zich op een speelse manier zich, samen met hun ouders, voorbereiden op het ziekenhuisbezoek en de medische behandeling. Hierdoor weten kinderen beter wat hen te wachten staat en kan een deel van de spanning worden beperkt.

Kinderen kunnen als ze de app oppenen hun favoriete dierenvriend kiezen. Die neemt hen dan mee op een interactieve reis door het ziekenhuis waarbij ze stap voor stap het ziekenhuis en de medische behandeling ontdekken. Tijdens het wachten kunnen kinderen op zoek gaan naar ‘verstopte’ dieren in de wachtruimte door QR-codes te scannen. Eenmaal gevonden, dan presenteert het dierenvriendje een interessant weetje.

Nieuw RvT-lid Treant

Op 1 augustus is Monique van Dijen toegetreden tot de Raad van Toezicht van Treant. Zij heeft hands-on ervaring in toezicht en bestuur als toezichthouder van het Groene Hart Ziekenhuis. Zij zal haar expertise onder meer inzetten in de rol van voorzitter van de auditcommissie.

“Leiderschap is voor mij niets anders dan samen met anderen doelen bereiken. Het gezamenlijk realiseren van belangrijke maatschappelijke ambities is waar mijn hart ligt. Die passie wil ik blijven inzetten en ook waarmaken in mijn functie bij Treant.”, aldus Monique.

Nieuwe RvB-voorzitter OLVG

Met ingang van 1 januari 2025 wordt dr. Wietske Vrijland de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van OLVG. Zij volgt Rob Dillmann op die de rol van voorzitter een jaar ad interim vervulde. Wietske Vrijland is opgeleid tot chirurg en momenteel bestuurder van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam en voorzitter van Santeon.

“OLVG is voor veel mensen in Amsterdam en omgeving hét ziekenhuis waar ze op vertrouwen als er iets met hun gezondheid aan de hand is; waar de menselijke maat belangrijk is. Ik lever graag een bijdrage aan de kwaliteit van zorg en aan de stappen die OLVG zet om ook in de toekomst de zorg voor iedereen goed, toegankelijk en betaalbaar te houden”, aldus Wietske.

