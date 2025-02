Neonatologie ASZ vermindert overlast van piepjes en alarmen

Het aantal alarmsignalen en -piepen op de afdeling Rhena – Neonatologie van het Albert Schweitzer ziekenhuis is sterk afgenomen. Op een centrale plaats op de afdeling houden verpleegkundigen verschillende schermen nauwkeurig in de gaten. De zogeheten ‘alarmlast’ was groot. Zorgverleners kregen ook alarmen en oproepen die eigenlijk niet voor hen waren. Daarom zijn ze op zoek gegaan naar een goede oplossing hiervoor.

“Alle apparaten geven wel een geluid, piep of zoemer. Natuurlijk moeten wij gelijk worden ingeschakeld als er iets aan de hand is met de baby, maar dat kan ook bijna zonder al die geluiden”, zegt verpleegkundige op Rhena – Neonatologie, Sander Hoogland. Hoogland heeft zich de afgelopen maanden ontfermd over het project. Inmiddels zijn er minder piepen en alarmen te horen. Dat zorgt voor rust voor patiënten en hun ouders én de medewerkers van de afdeling.

Nog niet helemaal geluidloos

De piepjes op de monitoren zijn al verminderd, net zoals het aantal alarmen op de telefoons van de verpleegkundigen. Helemaal geluidloos is het nog niet. Op termijn is het de bedoeling dat het wel geluidloos wordt maar daarvoor moet volgens Hoogland volledig vertrouwen zijn in de apparatuur en in de techniek. Medewerkers zorgen in principe in duo’s voor meerdere patiënten, vertelt Hoogland. Daarom is het ook belangrijk dat deze duo’s alleen de meldingen krijgen van hun patiënten. Ook is het daarbij nodig dat direct duidelijk is wat een melding betekent. Met het nieuwe systeem hebben ze dat op Rhena – Neonatologie al kunnen bereiken.

Bezorgde ouders

Omdat er bij de couveuses minder piepjes afgaan, is dit rustiger voor de baby’s en ook voor bezorgde ouders. Hoogland vertelt dat prematuren licht of geluid nog niet goed kunnen filteren. Dat betekent dat zij van te veel geluiden soms onrustig worden. En dat kan vervolgens weer van invloed zijn op de ontwikkeling en groei van het kind. Alarmmoeheid is ook voor zorgverleners een grote boosdoener. Er wordt hard gewerkt aan oplossingen hiervoor. Zo hebben Dana de Haas, Marike Goense en Elise Foks eind vorig jaar de Digitale Zorg Prijs gewonnen met hun scriptie over de overmatige hoeveelheid alarmen op de neonatale intensive-careafdeling (NICU) van Isala Zwolle.

De aanpassingen op de afdeling Rhena - Neonatologie zijn ook een voorbereiding op de vernieuwde afdeling, die op dit moment wordt verbouwd in het Albert Schweitzer ziekenhuis. Voorheen stonden alle couveuses in twee grote zalen. Toen was er goed zicht op alle patiënten. In de nieuwe situatie hebben ze naast twee zalen met meerdere couveuses ook twee suites en een isolatiekamer waar ouders samen met hun kind verblijven. De zorgverleners zijn daar niet continu bij maar willen wel de situatie van het kind constant monitoren. Dat kunnen ze nu van afstand veel beter doen en als nodig krijgen de betrokken verpleegkundigen een signaal.