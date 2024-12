Scriptie over alarmmoeheid op de NICU wint Digitale Zorg Prijs

De afgelopen weken stonden bij V&VN onder andere in het teken van de Digitale Zorg Prijs 2024. Nadat enkele weken geleden de vijf genomineerde finalisten bekendgemaakt werden, kon het publiek haar stem uitbrengen op het digitale zorgidee of -oplossing van haar keuze. Daarnaast boog een vijfkoppige jury zich over de verschillende ideeën en oplossingen. En zoals dat gaat met competities, blijft er uiteindelijk één winnaar over. Dit jaar gaat de Digitala Zorg Prijs naar Dana de Haas, Marike Goense en Elise Foks met hun scriptie gaat over de overmatige hoeveelheid alarmen op de neonatale intensive-careafdeling (NICU) van Isala Zwolle.

Elk uur gaan er per bedje gemiddeld 74 alarmen af. Dat leidt tot alarmmoeheid bij verpleegkundigen. Iets wat levensgevaarlijk kan zijn voor de kwetsbare baby’s. “Toen ik voor het eerst op de afdeling kwam, verbaasde ik me over alle alarmen en het geluid. Veel van deze alarmen zijn overbodig. Ik dacht: hier moeten we iets aan doen”, vertelt Marike. Dana vult aan: “Verpleegkundige hoeven maar op een klein deel te reageren. Met zo veel piepjes bestaat het risico dat verpleegkundigen belangrijke alarmen missen.”

Digitale oplossing voor verminderen alarmdruk

Het onderzoek van de drie studenten laat zien hoe digitale oplossingen kunnen bijdragen aan het verminderen van de alarmdruk. “Eén van die oplossingen is een voetpedaal, waarmee zorgprofessionals alarmen snel uit kunnen zetten als ze tijdens het verlenen van zorg met hun handen in een couveuse zitten”, legt Elise uit. Dana: “En er wordt al vervolgonderzoek gedaan, bijvoorbeeld naar welke oplossingen het meest impact hebben of het meest nodig zijn.”

Het is een onderwerp dat niet alleen op de NICU speelt. Ook op de gewone Intensive Care is alarmmoeheid een issue. Het terugdringen van overbodige, en dus vaak valse, alarmen is een belangrijk deel van de oplossing. Daar kan het idee van de drie studenten een mooie bijdrage aan leveren. Het probleem staat daarnaast ook op het netvlies van de leveranciers van monitoring apparatuur en alarmsystemen. Zo introduceerde Philips begin dit jaar een nieuwe optie, Sounds Alarm, voor de IntelliVue patiëntmonitor. Die is voorzien van slimme software waarmee tot twee derde van de overbodige alarmen kan worden voorkomen. En sinds kort doen de afdelingen Intensive Care (IC) en anesthesiologie van het Catharina Ziekenhuis de IC’s en de operatiekamers (OK’s) samenbmet studenten van de TU/e onderzoek naar het terugdringen naar overbodige geluiden, lampen en andere alarmen op IC's en OK's.

De winnaars van de Digitale Zorg Prijs 2024

Prachtige initiatieven

Met het winnen van de Digitale Zorg Prijs 2024 kregen de studenten Verpleegkunde aan Hogeschool Windesheim eerder deze week uit handen van minister Fleur Agema een cheque van 1.000 euro.

“Het zijn alle vijf prachtige initiatieven. Deze studenten zijn opgegroeid met technologie en weten als geen ander hoe ze die in kunnen zetten. In opleidingen is er steeds meer aandacht voor. Heel belangrijk, want de rol van technologie in de zorg wordt steeds groter. Er worden steeds meer handige tools ontwikkeld, om het werk van verpleegkundigen en verzorgenden makkelijker en efficiënter te maken én patiënten en cliënten beter te kunnen helpen”, aldus V&VN-voorzitter Bianca Buurman.

De Digitale Zorg Prijs wordt uitgereikt door V&VN VZI. De prijs bestaat uit de thesisprijs (voorheen e-Health Scriptieprijs), een stimuleringsprijs voor hbo- en wo-studenten om de aandacht voor het gebruik van digitale zorg of zorgtechnologie in de verpleegkunde en verzorging te vergroten. Bekijk hier de filmpjes van alle genomineerden.