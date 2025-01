Marjolein Heemels roept verpleegkundigen op: Think big, but act small

De derde en laatste dag van de ICT&health World Conference 2025 staat in het teken van verpleegkundigen. De dag ving aan met een plenaire sessie, waarin onder andere directeur verpleegkunde Marjolein Heemels van het MUMC+ aan het woord kwam. “Innovatie lukt alleen als verpleegkundigen het hart ervan vormen. Verpleegkundigen moeten niet meer enkel de eindgebruikers zijn van zorgtechnologieën, maar juist de actieve aanjagers van innovatie”, vertelt Heemels.

“Het is tijd om het beroep van de verpleegkundige te versterken”, vervolgt Heemels. “Verpleegkundigen hebben een fantastische impact op patiënten, families en het volledige zorgsysteem, maar er zijn ook een aantal enorme uitdagingen. Hoge werklasten, toenemende complexiteit van de zorg en te weinig erkenning van de expertise van verpleegkundigen binnen besluitvormingsprocessen.”

“Juist die uitdagingen zijn de drijfveer voor het geven van deze presentatie”, legt Heemels uit. “Ik geloof dat innovatie in de gezondheidszorg alleen kan slagen als verpleegkundigen het hart ervan vormen. Te lang zijn technologische en organisatorische vooruitgang ontworpen voor verpleegkundigen, in plaats van met verpleegkundigen.”

Think big, act small

Het MUMC+ heeft een model ontwikkeld om het verpleegkundig beroep verder te professionaliseren. “Het fundament van dit model is de professionele identiteit van de verpleegkundige. Het model helpt organisaties om een geïntegreerd beleid op te stellen, waarmee niet alleen de verpleegkunde geprofessionaliseerd wordt, maar waarmee ook de uitkomsten voor patiënten, verpleegkundigen en zorgorganisaties beter worden.”

Aan de professionele identiteit van de verpleegkundige is de afgelopen 5 jaar hard gewerkt in het MUMC+. Heemels: “Daarnaast bouwen we nieuwe structuren voor verpleegkundig leiderschap en samenwerking. En dat was pas het begin. Ook de komende jaren zullen daaraan toegewijd worden. Daarbij is het belangrijk dat er elke dag kleine stappen gezet worden richting het oplossen van grote uitdagingen: think big, but act small.”

Verpleegraden

Ter inspiratie geeft Heemels het voorbeeld van verpleegraden. “Er zijn verpleegraden geïmplementeerd op drie organisatorische niveaus: per afdeling, centrum en ziekenhuis. Het kerndoel van deze verpleegraden is om verpleegkundigen in staat te stellen om verbeteringen en innovaties te bespreken en implementeren. De verpleegraden empoweren verpleegkundigen in hun professionele autonomie en besluitvorming. Verpleegkundig leiderschap en een professionele werkomgeving leiden tot een positieve mindset richting verandering en innovatie. Deze elementen zijn essentieel voor het voorbereiden van teams op innovatie, waardoor verpleegkundigen nieuwe technologieën beter kunnen omarmen.”

Trots op verpleegkundigen

“Als ik terugkijk op de afgelopen 5 jaar, raak ik vervuld van trots. Trots op mijn collega-verpleegkundigen, die hier in grote getalen aanwezig zijn. Samen met veel toegewijde collega’s hebben we substantiële stappen voorwaarts gezet.”

“Gezamenlijk kunnen we aan een toekomst bouwen waarin verpleegkundigen geen deelnemers meer zijn in innovatie, maar aanjagers. Het programma dat vandaag voor verpleegkundigen is georganiseerd, toont aan hoe belangrijk deze benadering is. De ICT&health World Conference brengt professionals met een passie voor innovatie in de verpleegkunde samen.” Heemels sluit af met een belangrijke oproep: “Laten we dit platform gebruiken om kennis met elkaar te delen, om elkaar te inspireren én om samen te werken met andere disciplines. Zo kunnen we de grenzen van wat mogelijk is verleggen.”