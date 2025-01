Roy Jakobs, Philips: ‘Investeer, innoveer en speel mee om te winnen!’

Hoe komen we - met alle huidige zorguitdagingen – tot beter zorg voor meer mensen? Wat voor rol kan technologie zoals AI hierin spelen? Dat die rol groot is, daarvan is Philips-CEO Roy Jakobs overtuigd. Dat hiervoor alle stakeholders in en rondom de zorg nodig zijn, weet hij ook zeker. Maar hoe hier te komen, dat antwoord is nog lang niet uitgekristalliseerd, zo bleek wel tijdens de ICT&health World Conference 2025 in Maastricht.

“Steek je handen op als jullie en jullie teams je echt voorbereid achten op de revolutie die komt en nodig is voor de gezondheidszorg, gedreven door AI en andere digitale technologieën.” Het was een vraag van Jakobs die vrij weinig handen omhoog kreeg, en begrijpelijk, zo stelde hij. “Maar er komt een verandering aan waar we klaar voor moeten zijn en in moeten investeren, zeker in Europa. Als we competitief willen zijn en willen groeien in een AI-gedreven wereld, wat is dan onze volgende stap?”

Slechte uitgangssituatie

De uitgangssituatie is in ieder geval niet goed, benadrukt Jakobs, iets dat niemand zal verbazen. Ondanks alle vernieuwingen op gebieden als behandeling en diagnostiek, staat de zorg onder enorme druk en kan aan de groeiende vraag niet meer voldaan worden. Zorgprofessionals staan onder enorme druk en de uitval is groot.



Philips, als leverancier van health-technologie, stopt zijn energie in verbetering van de gebieden waar het als sterk is – zoals image guided therapie, monitoring, imaging (inclusief ultrasound en radiologie) en personal health. “We willen zo workflows optimaliseren, efficiency verbeteren en de capaciteit van het zorgsysteem vergroten. En dat doen we niet alleen, maar in samenwerking met iedereen in het ecosysteem, van professionals en innovators tot en met beleidsmakers en investeerders.”

Geïntegreerde aanpak

Van belang daarbij is een geïntegreerde aanpak van verandering, stelt Jakobs, die klinische adoptie, technologie, financiering en regulering bundelt. En die aanpak moet zo snel mogelijk van de grond komen, want de veranderingen die technologie zoals AI teweeg kunnen gaan brengen, zullen veel eerder dan over 10 tot 20 jaar hun impact hebben.



Om terug te komen op het voorbeeld van de hoge werkdruk: gemiddeld besteden professionals tot 20 minuten per uur aan administratieve lasten. “Wat als dat 5 minuten per uur wordt. Wat kunnen ze met 15 minuten per uur extra doen?” Ook spreekt Jakobs naar eigen zeggen regelmatig verpleegkundigen die gedemoraliseerd raken door de hoeveelheid non-patiënt gerelateerde taken, zoals een verpleegkundige die dagelijks handmatig informatie overtypt tussen systemen. “En dan heb ik het nog niet eens over het veelvuldig fax-gebruik. Ik kan je wel vertellen: de combinatie tussen fax en AI gaat erg lastig worden.”

Begrijpelijke scepsis

Jakobs adresseert ook de begrijpelijke scepsis over technologie, gezien de vele beloften die worden gemaakt door technologie-leveranciers en innovatoren die niet gerealiseerd worden. “Maar dat ligt vaak niet aan de technologie, maar aan de manier waarop het geadopteerd en toegepast wordt, en wat de impact is. Het gaat om wat technologie kan doen voor de mensen die het dient. En in het licht van alle veranderingen die AI en andere technologieën nu al brengen, zie ik ook dat de scepsis langzaam minder wordt.”



Enkele voorbeelden op dit gebied uit de Philips-stal zijn die van een heliumvrije MR die MRI’s op elke locatie kan maken, of een pilot met MUMC+voor het bieden van monitoring op afstand aan diverse IC’s. Het bundelen van schaarse capaciteit en kennis op deze manier leidde onder meer tot 40 procent minder ICU-sterfgevallen en 80 procent minder hartaanvallen.



In samenwerking met de Mayo Clinic wordt verder MRI-diagnostiek voor hartaandoeningen aangepakt met AI-gedreven onderzoek, waarbij de patiëntervaring verbetert, de tijdsduur van een scan daalt en de werkdruk voor professionals vermindert. En niet onbelangrijk: AI-technologie kan helpen om data, mits afdoende beschikbaar uit een grote diversiteit van systemen en devices, om te zetten in praktische inzichten, bijvoorbeeld om eerder een verslechterende hartconditie te zien en erger te voorkomen.

Echte verandering

“Dit is allemaal echte verandering, groter dan de eerste industriële revolutie, maar het is pas het begin”, benadrukt Jakobs. “We voorzien een toekomst waarin AI-agents autonoom taken kunnen verrichten, waarin robotische armen helpen bij de automatisering van beeldgestuurde therapie, zodat professionals beter zorg aan meer mensen kunnen geven. En nee, dit gaat geen mensen vervangen, want die mensen hebben we helemaal niet in de zorg.”



Kortom, concludeert Jakobs, er is geen tijd meer om achterover te leunen. “We moeten met alle stakeholders in het zorgecosysteem in de gaten houden hoe AI zich ontwikkelt en waar de volgende grote veranderingen kunnen komen. We moeten onze teams enthousiasmeren en betrekken, tijd en geld investeren in mensen en infrastructuur. En dat geldt zeer zeker voor Europa. We zijn heel goed in regulering, maar veel minder goed in innoveren. We kunnen als Europa niet achterop raken. Dit is een existentieel moment voor ons, en we moeten in het offensief gaan. Investeer, innoveer, en doe mee aan het spel om te winnen!”