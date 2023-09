Neuralink mag hersenimplantaten op mensen testen

Musk bracht afgelopen juni naar buiten dat Neuralink hoopte eind dit jaar voor de eerste keer een implantaat bij een proefpersoon in de hersens aan te brengen. Dit maakte hij bekend tijdens een toespraak op het VivaTech-evenement in Parijs. De hersenimplantaten, niet groter is dan een munt, zouden worden geplaatst bij mensen met een dwarslaesie.

De BCI-technologie moet verlamde mensen in de toekomst in staat stellen hun spieren weer te bewegen en blinden hun zicht teruggeven. In mei van dit jaar kreeg Neuralink, na vele jaren touwtrekken, toestemming van toezichthouder FDA om haar implantaten op proefpersonen te testen.

Proef duurt zes jaar

Mensen met verlamming als gevolg van letsel aan het cervicale ruggenmerg of amyotrofische laterale sclerose kunnen in aanmerking komen voor de studie, aldus Neuralink in een blogpost. Het bedrijf maakte niet duidelijk hoeveel mensen aan de PRIME Studie (Precise Robotically Implanted Brain-Computer Interface) mogen deelnemen. De proef zal ongeveer zes jaar duren.

Gedurende de proef zal een robot chirurgisch een brain-computer interface (BCI)-implantaat plaatsen in een deel van de hersenen dat de intentie om te bewegen controleert, aldus Neuralink zelf. Het bedrijf voegde hieraan toe dat het oorspronkelijke doel is om mensen in staat te stellen een computercursor of toetsenbord te besturen, alleen door hun gedachten te gebruiken.

Minder hersenimplantaten goedgekeurd

Neuralink had gehoopt goedkeuring te krijgen om zijn implantaat bij tien patiënten te plaatsen. Het is uiteindelijk een lager aantal patiënten overeengekomen met de Amerikaanse toezichthouder Food and Drug Administration (FDA) nadat de instantie veiligheidsvraagstukken naar voren had gebracht. Het is niet bekend hoeveel patiënten de FDA uiteindelijk heeft goedgekeurd.

Musk heeft grote ambities met Neuralink. Hij verwacht dat de BCI-implantaten het makkelijker maakt om aandoeningen als obesitas, autisme, depressie en schizofrenie te behandelen. Maar zelfs als het BCI-apparaat veilig blijkt te zijn voor menselijk gebruik, kan het volgens deskundigen nog steeds potentieel meer dan een decennium duren voordat de startup toestemming voor commercieel gebruik krijgt.