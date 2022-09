Neuro MRI: zicht op psychiatrische aandoeningen

Marcel Breeuwer heeft computers zich zien ontwikkelen van ponskaart naar petabyte. De eerste computer waar hij aan werkte, had de afmetingen van een kleine kleerkast. Nu werkt hij bij Philips onder meer aan de ontwikkeling van digitale neurale netwerken en aan het ontwikkelen van nieuwe behandelingsmogelijkheden met Neuro MRI.

Neuro MRI helpt psychiatrie vooruit

Marcel Breeuwers haalt op de website van Philips herinneringen op: “De eerste digitale röntgenfoto’s waren 256 bij 256 pixels. Dat groeide naar 512, 1024 en ga zo maar door. Ook konden röntgenapparaten steeds meer beelden per seconde genereren. De scans leverden meer data op dan we van het ene apparaat naar het andere konden versturen, dus daar moest een compressie-algoritme voor komen.”

Een interessante ontwikkeling is dat de MRI steeds vaker wordt ingezet voor onderzoek van het brein en voor MRI-gestuurde neurochirurgie die bijvoorbeeld wordt gebruikt voor de behandeling van essentiële tremor. Marcel Breeuwers is momenteel volop bezig met zogeheten Neuro-MRI-onderzoek. Hierbij wordt met behulp van MRI-scans onderzoek gedaan naar psychiatrische aandoeningen. Een aantal aandoeningen, zoals chronische depressie, kan nog maar moeilijk worden behandeld. Onderzoek met een Neuro MRI kan het mogelijk maken om bepaalde zaken in het brein te meten, waardoor misschien een betere psychiatrische behandeling mogelijk is. “Zo kun je met functionele MRI een opname maken van het brein en zien welke plekken van het brein actief zijn. Het is nog een relatief nieuw vakgebied, maar de verwachting is wel dat dit de psychiatrie kan helpen.”

Klinische innovaties

Het project is onderdeel van e/MTIC, waarin Philips en TU/e samenwerken aan klinische innovaties met ziekenhuizen in de regio Eindhoven. In dit geval is concreet Kempenhaeghe nauw betrokken bij het onderzoek. Marcel Breeuwer ziet zichzelf vooral als bruggenbouwer. “Aan de ene kant probeer ik een verbinding te maken tussen beeldanalyse research en R&D, zodat wetenschappelijk onderzoek naar mogelijke nieuwe oplossingen ook hun weg naar de volgende fase van productontwikkeling vinden. Hiernaast houd ik me bezig met Clinical Science. Dat betekent concreet een brug slaan tussen de klinische praktijk enerzijds en ons onderzoek en productontwikkeling anderzijds. Op die manier weten we wat artsen écht nodig hebben en op basis daarvan nieuwe oplossingen ontwikkelen.”