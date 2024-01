NHS introduceert maagballon met AI en app in publieke instellingen

De Allurion maagballon werd ontwikkeld als een niet-chirurgische oplossing voor gewichtsverlies. Hij is bedoeld voor patiënten met obesitas die moeite hebben met afvallen via traditionele methoden zoals aanpassingen in de levensstijl. In Nederland wordt deze behandeling voornamelijk aangeboden in privéklinieken en meestal nog niet vergoed door zorgverzekeraars. In het Verenigd Koninkrijk wordt deze ballon met hoogstaande technologie nu dus wel in het publiek domein omarmd en steeds vaker vergoed.

Strijd tegen overgewicht

De strijd tegen overgewicht wordt inmiddels wereldwijd steeds innovatiever en op grotere schaal ingezet. Naast de optie voor een maagballon zijn er tal van andere methoden voor gewichtsverlies. Denk aan levensstijlveranderingen of een maagverkleining, die tegenwoordig zelfs via de mond kan. Ook rukken nieuwe werkzame medicamenteuze behandelingen, zoals met het populaire Ozempic, in hoog tempo op. Welke methode het meest geschikt is voor welke patiënt, is per persoon verschillend en heeft te maken met tal van verschillende factoren.

10 tot 15% gewichtsverlies met maagballon

Een maagballon is op zich geen nieuwe interventie, maar de Allurion maagballon onderscheidt zich door zijn innovatieve gebruik van technologie. De bijbehorende app en het AI-platform bieden gepersonaliseerde begeleiding en voedingsadvies, waardoor patiënten hun voortgang kunnen volgen en hun levensstijl voortdurend kunnen aanpassen voor optimale resultaten. Dit digitale aspect is belangrijk voor het welslagen van de behandeling, omdat het zorgt voor voortdurende ondersteuning en motivatie.

De procedure van de Allurion ballon is eenvoudig en minimaal invasief. De patiënt slikt de ballon in, die vervolgens in de maag uitzet en wordt gevuld met water. Dit proces duurt slechts 15 minuten en vereist geen operatie, endoscopie of anesthesie. Eenmaal geplaatst, blijft de ballon ongeveer vier maanden in de maag, waarna deze zichzelf leegt en op natuurlijke wijze het lichaam verlaat. Studies tonen aan dat het inzetten van de Allurion maagballon aanzienlijk gewichtsverlies kan opleveren. De gemiddelde gewichtsafname per patiënt is 10-15% van het lichaamsgewicht binnen vier maanden. Bovendien blijkt uit gegevens dat patiënten dit gerealiseerde gewichtsverlies ook op langere termijn grotendeels kunnen vasthouden.