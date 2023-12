Rijnstate onderzoekt maagverkleining via de mond  

Meerdere afdelingen in Rijnstate werken nu samen om te onderzoeken hoe effectief deze innovatieve behandeling in de praktijk is, specifiek bij patiënten met overgewicht en diabetes mellitus. Onlangs heeft de eerste patiënt in Rijnstate een endoscopische maagverkleining ondergaan.

MDL-arts Marcel Groenen legt op de website van Rijnstate uit hoe de nieuwe techniek werkt. “Bij een traditionele, chirurgische maagverkleining wordt via een kijkoperatie een deel van de maag verwijderd. Bij de endoscopische techniek gaat de endoscoop (een flexibele slang) via de mond en de slokdarm naar de maag. Daar maken we de maag van binnenuit kleiner door de voor- en achterwand van de maag naar elkaar toe te brengen en vast te hechten.” De nieuwe techniek is mogelijk gemaakt door ‘Endomina’: een apparaat dat in de maag op de endoscoop wordt gemonteerd om hechtingen te plaatsen.

Voordelen nieuwe aanpak

Na deze maagverkleining hebben patiënten sneller een verzadigd gevoel na het eten, waardoor ze minder eten en gewichtsverlies realiseren. Dat is met een traditionele maagverkleining ook het geval, maar deze nieuwe, minder invasieve techniek heeft volgens Groenen duidelijke voordelen. “Deze methode is veel minder belastend voor patiënten. Het risico op complicaties van de ingreep, zoals bloedingen of lekkage, is kleiner en patiënten herstellen ook sneller.”

Ook na een maagverkleining blijft een gezonde levensstijl, inclusief voeding en lichaamsbeweging, trouwens een cruciaal onderdeel van de behandeling van obesitas. Patiënten worden daar tegenwoordig voor en na de maagverkleining goed in begeleid. Dat kan in de praktijk met een fysieke coach, maar er zijn voor begeleiding bij de levensstijl ook steeds betere digitale opties beschikbaar zoals e-health coaching en monitoring op afstand, zoals ze dat bijvoorbeeld in Groot-Amsterdam doen.

Endoscopische maagverkleining

Een maagverkleining is in de praktijk meestal nog steeds een ingrijpende invasieve operatie. Er wordt echter, net als in Rijnstate, al veel onderzoek gedaan naar minder invasieve alternatieven voor deze traditionele bariatrische chirurgie. Er kunnen na een invasieve operatie namelijk ernstige complicaties optreden, zoals wondinfecties, darmlekkage, slokdarmbeschadiging door maagzuur en darmobstructie. Tevens duurt het de nodige tijd voor een patiënt na zo’n operatie herstelt. De relatief nieuwe technologie, het endoscopisch plooien van de maag , is minder belastend omdat er niet meer in de buikwand hoeft te worden gesneden.

Wereldwijde studies maagverkleining

De voordelen van deze aanpak worden onderstreept door studies die inmiddels wereldwijd zijn gedaan naar deze zogeheten endoscopische sleeve gastroplastie (ESG). Internationaal zijn inmiddels al de nodige patiënten zonder significante problemen op deze manier behandeld met gewichtsverlies als resultaat. Er is volgens specialisten als dr. Givan Paulus, die op dit thema in 2021 aan Maastricht Universiteit promoveerde, dan ook zeker een toekomst voor minimaal-invasieve ingrepen als behandeloptie voor zwaar overgewicht. “Via de mond brengt de chirurg dan bijvoorbeeld en camera in een flexibele slang tot in de slokdarm. Van hieruit kan hij de maag met verschillende hechtingen verkleinen tot een buismaag. Hij neemt geen stukje maag weg, waardoor geen littekens aanwezig en bijna geen complicaties ontstaan.”

Onderzoek Rijnstate & facts

Momenteel doen meerdere specialisten van Rijnstate onderzoek naar de effecten van de nieuwe techniek ten opzichte van de traditionele maagverkleining bij patiënten met diabetes mellitus en overgewicht. Het onderzoek is een samenwerking van de afdelingen Maag- Darm- en Leverziekten, Interne Geneeskunde en Anesthesiologie en Vitalys, kliniek tegen overgewicht. Voor het onderzoek worden de resultaten van meer dan vijftig ingrepen met elkaar vergeleken. De helft van de patiënten in het onderzoek krijgt een maagverkleining met Endomina en de andere helft krijgt de standaardbehandeling voor diabetes.

Marcel Groenen: “Daarnaast onderzoeken we of de ingreep ook uitgevoerd kan worden onder sedatie, in plaats van onder volledige narcose zoals dat nu gebeurt. Als dat kan, hoeft de ingreep niet op de OK plaats te vinden, maar kunnen we deze gewoon op de endoscopieafdeling uitvoeren. Dat zou het herstel na de ingreep kunnen versnellen en ook de kosten van de ingreep lager maken.”