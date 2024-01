Nieuw cloudplatform helpt precisiegeneeskunde in oncologie vooruit

Het TumorSight-platform van SimBioSys is een grote ontwikkeling in de digitale precisiegeneeskunde. Dit cloudplatform maakt gebruik van standaard zorgbeeldvorming om een uniek 3D-model van de tumor van een patiënt te creëren. Met behulp van dit model biedt het platform chirurgische oncologen gedetailleerde 3D-visualisaties van borstkanker. Dit ondersteunt hen vervolgens bij effectievere chirurgische planning en patiëntconsultaties.

Digitale tweeling

Het cloudplatform toont heldere 3D weergaves van een digitale tweeling, waarin de tumor wordt getoond in de context van automatisch gesegmenteerde anatomische structuren zoals huid, bloedvaten, borst, vet, klieren en hart​​​​. De inzet van digitale tweelingen in de gezondheidszorg is een recente, spannende en snelgroeiende discipline, die voortbouwt op de fundamenten van geavanceerde technologieën in medische beeldvorming, data-integratie en computermodellering. De toekomst van digitale tweelingen in de gezondheidszorg belooft meer gepersonaliseerde en effectieve behandelingen voor patiënten.

Samenwerking met Mayo Clinic

De recente samenwerking tussen SimBioSys en Mayo Clinic is een belangrijk moment in de ontwikkeling van digitale precisiegeneeskunde-oplossingen voor borstkankerpatiënten. Deze samenwerking focust op het ontwikkelen van cloud-gebaseerde klinische softwaretools. Die tools ondersteunen het volledige besluitvormingsproces voor patiënten met vroege stadia van borstkanker, inclusief gepersonaliseerde chirurgische planning, behandeling, medicijnkeuze en risico-inschatting.

Mayo Clinic-artsen Judy C. Boughey, M.D., en Matthew Goetz, M.D., dragen bij aan de klinische adviesraad van SimBioSys en ondersteunen de voortdurende ontwikkeling en validatie van deze klinische softwaretools​​​​​​. Mayo Clinic is op het gebied van digitalisering en de inzet van AI één van de koplopers in de wereld. John Halamka, president van het prestigieuze Mayo Clinic Platform, is te gast tijdens het internationale congres van ICT&health in mei 2024 en zal daar onder meer vertellen over zijn baanbrekende missie om gezondheidszorg met behulp van innovatieve technologie zoals AI toegankelijk te maken.

Cloudplatform verandert kankerzorg

Met de recente FDA-goedkeuring, de grote financiering van 15 miljoen dollar en de strategische samenwerking met Mayo Clinic, is SimBioSys waarschijnlijk in staat om de oncologische zorg daadwerkelijk te veranderen en verbeteren. Het cloudplatform belooft een verandering bij kankerbehandelingen, dankzij de integratie van geavanceerde beeldvorming en datawetenschap. Op die manier kunnen nog meer geïndividualiseerde en effectievere behandelingsstrategieën voor kankerpatiënten worden ontwikkeld.