Nieuw data-gedreven healthcare platform gelanceerd

Met het nieuwe uitgebreide platform wordt ingespeeld op de meest actuele uitdagingen voor zorgverleners. Er is bijvoorbeeld een steeds grotere behoefte aan het soepel uitwisselen van data tussen afdelingen en zorgorganisaties. Tevens wil men graag de zorgdruk verlagen, stillere omgevingen realiseren en is er een grote vraag naar voorspellende en adaptieve werkprocessen.

Zeven innovatieve oplossingen

Het nieuwe platform speelt daar op in en biedt nieuwe kansen voor data-gedreven beslissingen en proactieve zorg in ziekenhuizen. Het biedt concreet zeven innovatieve oplossingen voor zorgorganisaties en is uitgerust met slimme verpleegoproepsystemen, klinische monitoring en alarmmanagement. Alle geboden oplossingen stimuleren hiernaast de veiligheid op de werkvloer, verbeteren de zorgcoördinatie en ondersteunen het management.

Platform werkt intuïtiever

Deze vernieuwde gemeenschappelijke gebruikersinterface voor onder meer Digistat maakt het realiseren van oplossingen intuïtiever. Digistat is het leveranciersonafhankelijke platform van Ascom voor Medical Device Integration (MDI) waarmee gebruiksgemak wordt gegarandeerd voor zorgverleners in vitale omgevingen. Zodoende kunnen zij meer beslissingen nemen op basis van data en wordt de efficiëntie d beter. In het Ascom Healthcare Platform worden verschillende technologieën leveranciersonafhankelijk geïntegreerd. Interoperabiliteit is dan ook een belangrijk kenmerk. Dit wil zeggen dat bestaande en toekomstige (medische) apparaten en (IT-)systemen van het ziekenhuis eenvoudig te integreren zijn.

Openheid is kernwaarde

Ascom heeft zelfs in de markt de meeste integraties met medische en niet-medische apparatuur. Volgens Olaf Hendriks, managing director van Ascom Nederland is openheid een kernwaarde van het nieuwe systeem. “Naast openheid loopt Ascom op kop doordat het platform voldoet aan de laatste standaarden en regelgeving. De lancering is een belangrijke mijlpaal in onze strategie en een bewijs van onze flexibiliteit en inzet. We vullen de tools die zorgprofessionals gebruiken aan om nog betere klinische en zorgresultaten te behalen. Het Healthcare Platform van Ascom wordt nu wereldwijd uitgerold. Het is dankzij de schaalbaarheid geschikt voor ziekenhuizen en zorgorganisaties van elk formaat.”