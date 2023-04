Nieuw dubbellectoraat ‘Digitale transformatie in revalidatiezorg’

In de revalidatiesector zijn digitale hulpmiddelen en zorgtechnologie sterk in opkomst. Op die manier kunnen revaliderende patiënten meer regie krijgen over hun herstel en kan de zorg efficiënter ingericht worden. Het nieuwe dubbellectoraat ‘Digitale Transformatie in de Revalidatiezorg’ werkt mee aan die vernieuwing vanuit meerdere perspectieven.

Gepersonaliseerde behandeling

De Sint Maartenskliniek in Nijmegen is een ziekenhuis dat gespecialiseerd is op het gebied van houding en beweging. Er wordt hard gewerkt aan het verder personaliseren van revalidatiezorg door de inzet van ICT en andere technologieën. In de praktijk krijgen de patiënten zodoende een revalidatieprogramma op maat aangeboden. Lilian Beijer, beleidsadviseur eHealth en projectleider Innovatie bij de Sint Maartenskliniek én één van de twee nieuwe lectoren, vertelt op de website van het ziekenhuis: “Denk hierbij onder meer aan het gebruik van sensoren, virtual reality en een digitale infrastructuur die de patiëntreis ondersteunt.”

E-Health

Nieuwe zorgtechnologie biedt veel mogelijkheden voor zorgverleners en patiënten. Zo wordt het met digitale hulpmiddelen bijvoorbeeld makkelijker om informatie uit te wisselen tussen collega’s onderling, maar ook tussen zorgverleners en patiënten. Tevens kan via digitalisering behandeling of monitoring op afstand, waar mogelijk, effectief plaatsvinden.

Op andere plekken, zoals bij Adelante in Hoensbroek, is men daar ook al succesvol mee bezig. Onlangs ontving Adelante zelfs een omvangrijke subsidie vanuit de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET). Met dat geld gaat de revalidatiekliniek de komende jaren haar blended care aanbod verder uitbreiden. Bij deze vorm van revalidatiezorg worden behandelingen op locatie gecombineerd met online revalidatiebehandelingen voor thuis.

Dubbellectoraat nodig voor zorgtransitie

Het recente dubbellectoraat is tot stand gekomen dankzij een samenwerkingsverband van de HAN met de Sint Maartenskliniek. Tevens wordt er onder meer samengewerkt met de Radboud Universiteit, de Universiteit Twente en diverse technologiebedrijven. Door twee lectors in één keer aan te stellen komen verschillende expertises samen en dat is belangrijk omdat digitalisering per definitie een multidisciplinair karakter heeft. De transitie van de zorg vraagt namelijk niet alleen om technologische innovatie maar ook een grote, sociale innovatie. Daarnaast is het natuurlijk van belang dat zorg voor iedereen, nu en in de toekomst, toegankelijk en betaalbaar blijft.