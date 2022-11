Nieuwe box voor thuismonitoring ex-IC-patiënten

De nieuwe ICU-Recover Box is in nauwe samenwerking met de afdelingen Hartziekten (Douwe Atsma) en Revalidatiegeneeskunde (Sven Schiemanck, Jurriaan de Groot en Marjon Stijntjes) van LUMC opgezet. De komende drie maanden wordt de nieuwe Box getest door 15 ex-IC-patiënten. In de Box zit apparatuur van Withings, zoals een bloeddrukband, weegschaal en een smartwatch.

Al die tools worden verbonden met een mobiele app waarop de metingen worden verzameld. Tevens worden patiënten drie maanden lang, elke vier weken gebeld en wordt via een korte vragenlijst naar hun fysieke, mentale en cognitieve gesteldheid gevraagd. Belangrijk is ook dat patiënten tijdens de studie 24 uur per dag contact kunnen opnemen met een intensivist, als ze bijvoorbeeld ongerust zijn over een afwijkende meting.

Meerdere boxen voor thuismonitoring

Het inzetten van thuismeetapparatuur voor patiënten is een relatief nieuw concept, waarin het LUMC vooroploopt. LUMC heeft inmiddels diverse boxen geïntroduceerd die het mogelijk maken om verschillende doelgroepen te monitoren. Allereerst is er succes met het thuismonitoren van coronapatiënten. Hierbij kregen patiënten bij ontslag instrumenten en apparatuur mee naar huis: een bloeddrukmeter, pulsoximeter, thermometer en bijbehorende instructies.

Zo konden zij hun vitale parameters drie keer per dag te monitoren in combinatie met dagelijkse teleconsulten uitgevoerd door een zorgprofessional. Tevens heeft LUMC een box voor het monitoren van hartpatiënten en is er ook nog een zogeheten stroke-box voor patiënten met een beroerte. Patiënten meten hiermee zelf thuis hun bloeddruk, kunnen mogelijke hartritmestoornissen eerder detecteren en hun leefstijl verbeteren. De initiatiefnemers van de Stroke Box hopen dat het zelf meten van bloeddruk en hartritme door de patiënt leidt tot meer bewustwording van de gezondheid, en daarmee tot een gezondere leefstijl.

Eerste pilot met ICU-Recover Box

Het LUMC is daarnaast nu dus het eerste ziekenhuis dat de ICU-Recover Box inzet als pilot om ex-IC- patiënten beter te kunnen monitoren. Uit onderzoek blijkt dat vier van de tien ex-IC-patiënten binnen een jaar wordt heropgenomen. Een steekproef binnen het LUMC toonde dezelfde resultaten. Zo brengt 25% van de patiënten een bezoek aan de SEH en heeft 30% een ongeplande opname binnen een jaar na ontslag. Om dat aantal terug te dringen, kan vroege herkenning van achteruitgang van een patiënt via thuismonitoring cruciaal zijn.

Herstelpatronen herkennen

Intensivisten Sesmu Arbous en Tina van Hemel hebben samen met Janno Schouten, master student Technische Geneeskunde, deze bijzondere ICU-Recover Box ontwikkeld. “IC-patiënten zijn de ziekste patiënten in het ziekenhuis. Na ontslag komen zij niet standaard ter controle bij de intensivist voor bijvoorbeeld Post-IC gerelateerde klachten”, vertelt Arbous op de website van LUMC. “Terwijl het Post IC Syndroom, PICS, met fysieke, mentale en cognitieve klachten, veel voorkomt en de kwaliteit van leven van deze patiënten vermindert. Daarnaast kan een deel van de heropnames voorkomen worden als wij via thuismonitoring herstelpatronen leren kennen, eerder oppikken dat het niet goed gaat met de patiënt en dus sneller kunnen ingrijpen.”