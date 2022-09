Nieuwe digitale collega voor zorgverleners

BeterDichtbij werd in eerste instantie opgericht als communicatieplatform voor digitaal contact tussen patiënt en zorgverleners. Momenteel wordt het ingezet bij 42 Nederlandse ziekenhuizen en zorgorganisaties voor 350.000 actieve patiënten. Concreet gebeurt dit met behulp van een app die op de smartphone kan worden gezet. In heel veel ziekenhuizen en huisartsenpraktijken wordt de gratis app al ingezet voor direct contact met de eigen arts of een andere zorgverlener. Onlangs zette BeterDichtbij een grote stap toen ook het allereerste revalidatiecentrum, Merem Medische Revalidatie, aansloot.

Communicatieplatform maakt stappen

Nu zet het platform wederom een grote stap en biedt het óók de mogelijkheid om zorgverleners op een laagdrempelige manier onderling digitaal te laten communiceren. Daarmee wordt een wens ingewilligd die bij zorgverleners al langer leeft. De eerste ziekenhuizen die deze nieuwe module gaan inzetten zijn het Wilhelmina Ziekenhuis Assen en Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis samen met de thuiszorg en huisartsen in de regio. Deze organisaties zetten BeterDichtbij Collega in voor verschillende scenario’s: tussen ziekenhuizen onderling en voor digitaal contact met huisartsen en thuiszorgorganisaties. Op basis van hun ervaringen, wordt de dienst doorontwikkeld en uitgebreid.

Godfried Bogaerts, oprichter en algemeen directeur van BeterDichtbij vertelt: “Bij regionale samenwerking speelt contact tussen zorgverleners een grote rol. Hoe makkelijker zij elkaar kunnen vinden over een specifieke patiënt of om kennis met elkaar uit te wisselen, hoe beter we als sector de zorg van de toekomst in kunnen richten. Zorg voor patiënten zal steeds vaker in netwerken plaatsvinden. Naast het kunnen uitwisselen van dossiers en patiënten data, is communicatie voor een goede samenwerking van essentieel belang.”

Digitale ondersteuning zorgverleners

Het nieuwe platform BeterDichtbij Collega is gerealiseerd in samenwerking met Nederlandse Ziekenhuizen, NVZ en de SAZ. Op deze manier kan uiteindelijk BeterDichtbij als landelijke dienst voor digitale communicatie in de zorg gezamenlijk verder uit worden gebouwd. BeterDichtbij Collega biedt de mogelijkheid om contact te maken met collega’s op momenten dat het hen uitkomt.

“Zorgverleners zoeken veel contact met collega’s binnen en buiten het eigen ziekenhuis of zorgorganisatie. Telefonisch lopen ze elkaar daarbij vaak mis en tevens zorgt telefonisch contact voor werkonderbrekingen. Mailen kan natuurlijk ook, maar de kans is groot dat die ene vraag dan tussen nieuwsbrief en andere e-mails,” licht Godfried Bogaerts toe. “Wij maken asynchroon digitaal contact mogelijk, dat je bovendien als afdeling, praktijk of poli gezamenlijk beheert. Op deze manier maken we digitale communicatie minder afhankelijk van één persoon, loop je elkaar minder mis en krijg je altijd reactie op je bericht of vraag.”

Met de BeterDichtbij collega kunnen niet alleen tekstberichten worden uitgewisseld, maar ook bestanden, linkjes, foto’s of videobestanden. Maar het platform kan ook worden ingezet voor een meekijkconsult. In eerste instantie is het echter vooral de bedoeling dat deze nieuwe collega het veelvuldige telefooncontact gaat vervangen.