Nieuwe mogelijkheid voor PGO-gebruiker getest

Tot nu toe kan een PGO-gebruiker alleen info bij ziekenhuizen ophalen voor het PGO. Maar ze kunnen nog níet via hun PGO eigenhandig een verzoek tot wijziging doorsturen. Om dit te wel mogelijk te maken bevat de subsidieregeling VIPP 5 een speciale module. Nictiz ontwierp hiervoor de nieuwe gegevensdienst ‘BgZ-wijzigingsverzoek’.

Vrijetekstbericht

Met die nieuwe informatiestandaard kan de PGO-gebruiker met behulp van een ‘vrijetekstbericht’ een wijzigingsverzoek indienen bij de zorgaanbieder. Stichting MedMij gaf PROVES opdracht de nieuwe gegevensdienst BgZ-wijzigingsverzoek op te tuigen en te testen met een proof of concept.

Concreet ging het hierbij om een theoretische verdieping op de gegevensdienst, het oplossen van praktische vraagstukken en een optimale aansluiting op de werkprocessen bij de zorgaanbieder. Hieruit kwamen een aantal kleine aanpassingen voort, die aan de informatiestandaard worden toegevoegd.

Proof of concept wijzigingsbericht

Deze proof of concept (PoC) had tot doel om de gegevensdienst ‘BgZ Wijzigingsverzoek’ technisch te realiseren en te testen. Tevens wil Stichting MedMij met de PoC graag bijdragen aan de doorontwikkeling van de gegevensdienst. Hiervoor verzamelde PROVES de bevindingen en deed aanbevelingen over de aansluiting van de gegevensdienst op de werkprocessen van de zorgaanbieder.

User experience PGO-gebruiker

Tevens was er tijdens de PoC de nodige aandacht voor de user experience (UX) van de PGO-gebruiker met betrekking tot de nieuwe mogelijkheid. Een samenvatting van de UX-aanbevelingen voor PGO-leveranciers vindt u op de website van MedMij. Tijdens de PoC waren er met name een aantal praktische vragen met betrekking tot de nieuwe gegevensdienst. Hoe kan bijvoorbeeld een zorgaanbieder correct alle wijzigingsverzoeken via het PGO doorvoeren en hoeveel interactie is hiervoor eigenlijk nodig?

De uitgebreide proof of concept werd afgesloten met een eindtest. Tijdens een gezamenlijke testdag werd nog eens goed bekeken hoe de uitwisseling van het wijzigingsverzoek door de PGO-gebruiker precies verloopt. Samen met de PGO-leveranciers werden vervolgens, op basis van diverse evaluatiecriteria, alle bevindingen verzameld en verwerkt in een rapportage.

Wil je meer informatie over het bovenstaande? Nictiz en MedMij zijn ook aanwezig op het ICT&health congres van 30 januari aanstaande. Breng een bezoek aan hun sessie en/of stand voor meer informatie en ga in gesprek.