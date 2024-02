Nieuwe perspectieven bij longaandoeningen

De Optiflow is een apparaat dat wordt gebruikt voor patiënten die meer zuurstof nodig hebben dan de 1 tot 2 liter die ze normaal gesproken krijgen. Longarts Maarten Jansen legt uit hoe het werkt: “Met de Optiflow doe je drie dingen: je geeft zuurstof, je geeft een hogere flow aan de zuurstof waardoor de longblaasjes beter openblijven. Dit zorgt voor een betere zuurstofopname. En je bevochtigt de lucht die patiënten inademen. Dit voorkomt het uitdrogen van de slijmvliezen.” De Optiflow zorgt voor een betere zuurstofopname en de slijmklaring gaat beter. Patiënten hoeven daardoor minder vaak naar de IC. Dat heeft volgens de zorgverleners van ZGT een positief effect op de patiënt en de naasten, zowel lichamelijk als mentaal.

Nieuwe kansen door moeilijke periode

Zeker tijdens de coronapandemie was de verspreiding van aerosolen in het ziekenhuis een ‘no-go’. En patiënten die meer dan vijf liter zuurstof nodig hadden, werden overgeplaatst naar de intensive-careafdeling (IC). Dat zorgde voor meer drukte op de IC. Maar toen bleek dat de Optiflow veilig kon worden ingezet binnen de afdeling Longgeneeskunde, werd dit gebruik verder uitgebreid.

Verpleegkundige gespecialiseerd in het gebruik van de Optiflow Hanneke Teesink vult aan: “De situatie in de coronatijd is als team goed opgevangen, waarbij we snel hebbe geanticipeerd op de nieuwe situatie. We hadden korte lijntjes met de longartsen en de IC, we hebben snel protocollen aangepast en opgepakt, mede door de prettige samenwerking met de leverancier.”

Uitbreiding bij longaandoeningen

Voorheen kregen patiënten die meer zuurstof nodig hadden een kapje met een ballon om door te ademen. Erg comfortabel was dat niet en patiënten konden nauwelijks eten of communiceren. Met de Optiflow is dit wel mogelijk en komen patiënten meer tot rust. Ze herstellen sneller waardoor ze ook sneller naar huis kunnen. De zorgverleners van de afdeling Longgeneeskunde zitten na de intensieve coronaperiode niet stil en maken nieuwe plannen.

Zo hebben ze het zorgprotocol uitgebreid en zij ze begonnen met het gebruik van de Optiflow bij longontsteking. In samenwerking met de eerste hulp-afdeling proberen de zorgverleners ook daar al te starten met het gebruik van de Optiflow als blijkt dat een patiënt meer zuurstof nodig heeft. Eind vorig jaar hadden het Erasmus MC en Maasstad Ziekenhuis een wereldprimeur met een flow-gecontroleerde beademing voor ARDS-patiënten op de IC. Deze innovatie belooft minder longbelasting en potentieel minder schade.