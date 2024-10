Nieuwe scanner ziet huidkanker binnen een halve minuut

Het duurt nog even, maar in de loop van 2026 gaan het Catharina Ziekenhuis en Maastricht UMC+, als eerste twee ziekenhuizen in Nederland, een nieuwe scanner in gebruik nemen waarmee van een verdachte plek op de huid binnen een halve minuut kan worden bepaald of het al dan niet huidkanker is.

De nieuwe scanner kan de meest veelvoorkomende vorm van huidkanker binnen hele korte tijd diagnosticeren, het zogenoemde basaalcelcarcinoom. Nu moet daarvoor nog een biopt afgenomen worden die vervolgens in een laboratorium onderzocht wordt. “Daarvoor krijgen patiënten een verdoving en dan wordt er drie millimeter van de huid weggehaald. Gemiddeld twee weken later is er dan een uitslag. Al die tijd zit een patiënt in onzekerheid, dat is echt heel vervelend voor ze. Met dit apparaat zijn we niet alleen sneller, maar besparen we ook laboratoriumkosten”, zegt dermatoloog Tjinta Brinkhuizen van het Catharina Ziekenhuis.

Nieuwe scanner

De nieuwe scanner is getest in een onderzoek waaraan 500 patiënten van het Eindhovense en Maastrichtse ziekenhuis met het basaalcelcarcinoom, de meest voorkomende vorm van huidkanker, deelnamen. “Deze scanner is snel en levert dus tijdswinst op voor patiënten, maar het belangrijkste; het is pijnloos én je hebt vaak meteen de uitslag”, aldus Brinkhuizen. Zij is al jaren betrokken bij het gebruik van het apparaat.

Het grote voordeel van een snelle diagnose door de nieuwe scanner, is uiteraard dat er direct daarna met een behandeling gestart kan worden. Dat kan het voorschrijven van een zalf zijn, wanneer het een oppervlakkig groeiend basaalcelcarcinoom betreft, of het plannen van een operatieve ingreep. “Als de tumor operatief verwijderd moet worden, willen we dat het liefst zo snel mogelijk doen. We maken nog een plan zodat we die ingreep snel kunnen uitvoeren”, aldus de dermatoloog.

Maastricht UMC+

De komende maanden zal de afdeling dermatologie van het Maastricht UMC+ de scanner, die onlangs nog werd door VGZ nog uitgeroepen tot Zorgvernieuwer van het jaar, als eerste in gebruik gaan nemen. Zij gaan met name werken aan de logistieke aanpassingen die nodig zijn voordat de nieuwe scanner daadwerkelijk in de praktijk ingezet kan worden. Denk daarbij aan trainingen voor dermatologen en andere planningen. Maar wellicht ook het anders moeten clusteren van afspraken om de scanner zo functioneel mogelijk in te zetten.

Als alles volgens planning verloopt, dan moet de nieuwe scanner over ongeveer anderhalf jaar in het Catharina Ziekenhuis operationeel zijn. “Dan kunnen we veel meer mensen in korte tijd scannen. Dat moet helpen tegen de groeiende wachtlijsten, vertelt Brinkhuizen.

De noodzaak voor nieuwe, snellere methoden en technologie voor het diagnosticeren van huidkanker groeit de komende jaren, zo verwachten dermatologen, fors. “De huidkankerpiek hebben we zeker nog niet gehad. Nu krijgt 1 op de 5 mensen ermee te maken en dat aantal gaat voorlopig alleen nog maar groeien. Pas over een paar generaties neemt dat waarschijnlijk af omdat je dan effect ziet van de campagnes om je goed in te smeren.”