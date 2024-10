Huidkanker scanner en Plasmacure zijn de Zorgvernieuwers van het Jaar

Deze week, tijdens de finaleavond van de Zorgvernieuwer van het Jaar van Coöperatie VGZ, zijn de prijzen voor innovaties in de zorg van 2024 bekendgemaakt. Het MUMC+ werd uitgeroepen tot ‘Zorgvernieuwer van het jaar’. Zij ontvingen deze prijs, en een cheque van 10.000 euro, voor hun slimme scanner die huidkanker opspoort. De prijs voor ‘Zorgvernieuwer van de toekomst’, met een cheque van 5.000 euro, ging naar Plasmacure, een elektronische pleister die chronische wonden geneest.

Slimme huidkanker scanner

Het aantal gevallen van huidkanker stijgt al geruime tijd. In Nederland is het momenteel al de meest voorkomende kankerdiagnose. Onderzoek naar de behandeling van huidkanker is dus voor veel mensen relevant en het stellen van een juiste, snelle diagnose cruciaal. Bij de Zorgvernieuwer van het Jaar, het Maastricht UMC+, wordt een speciale scanner ingezet die de meest voorkomende vorm van huidkanker binnen 30 seconden kan herkennen. Daardoor wordt het maken van een biopt overbodig.

Voor patiënten is dit een belangrijke ontwikkeling, aangezien het maken van een biopt vaak vervelend is en het even duurt voordat de uitslag bekend is. Met de slimme scanner kunnen verdachte plekjes op de huid meteen beoordeeld worden. Het MUMC+ won vorig jaar ook al de Zorgvernieuwer van het Jaar prijs van VGZ. In de categorie 'Zinnige Zorg' werden zij geroemd voor onderzoek dat aantoonde dat een staaroperatie prima op één dag aan beide ogen kan worden uitgevoerd.

Snellere genezing chronische wonden

Wereldwijd verliest elke 30 seconden iemand een voet door amputatie. Meer dan 80 procent van deze amputaties wordt veroorzaakt door diabetische voetwonden. Koud plasma (PLASOMA) kan wondgenezing stimuleren. Plasmacure heeft een veilige manier ontwikkeld om koud plasma direct in een wond toe te passen. Wonden die sneller dicht gaan met PLASOMA leveren veel voordelen op voor de gezondheid en kwaliteit van leven van patiënten. Zulke wonden betekenen ook een enorme kostenbesparing voor de gezondheidszorg.

Met PLASOMA kan die besparing oplopen tot meer dan 40 procent. Daarnaast kan ook het aantal patiëntbezoeken met meer dan de helft verminderd worden, wat uiteraard een positief effect heeft op het verlichten van de werkdruk en de behoefte aan medisch personeel.

Duurzaamheid & gezondheid

Naast de Zorgvernieuwers heeft de jury ook nog twee prijzen uitgereikt voor aansprekende initiatieven op het vlak van duurzaamheid en gezondheid. Die gingen naar De Noordwest Ziekenhuisgroep, voor het aanbieden van veelal vegetarische maaltijden aan patiënten. Daardoor hebben zij het jaarlijkse gebruik van vlees met zo’n 37.000 kilo kunnen verminderen, waarmee 370 ton CO2-uitstoot bespaard wordt.

De prijs in de categorie gezondheid ging naar het digitaal platform ‘Samen Kwiek’. Dit platform verbindt zorgprofessionals en inwoners voor een passend aanbod op het gebied van welzijn en zorg. Een samenwerking van gemeente Lingewaard, Rijnstate ziekenhuis, Health Valley en Pact Care. Dit voorkomt ziekten en het verkleint gezondheidsverschillen.

Toekomstbestendige, duurzame zorg

“De uitreiking van de zorgvernieuwer van het jaar draagt bij aan de toekomst van de zorg in Nederland. We hebben ontzettend veel inzendingen ontvangen van vernieuwende ideeën om de zorg te ondersteunen en passende zorg sneller beschikbaar te maken voor iedereen. Onze felicitaties gaan natuurlijk uit naar de winnaars, maar alle genomineerde initiatieven verdienen het om in de spotlights te worden gezet. Zodat ze bekender worden en ook op andere plekken in Nederland worden overgenomen. Zo brengen we een gezonder Nederland met toekomstbestendige zorg een stapje dichterbij voor iedereen”, aldus Cas Ceulen, Chief Health Officer bij Coöperatie VGZ.

Coöperatie VGZ zet zich in om de zorg in Nederland toegankelijk en betaalbaar te houden. Door deze awards vragen zij aandacht voor slimme en vernieuwende ideeën die overal in Nederland toegepast kunnen worden. Zo werken ze samen met zorgverleners, gemeenten, en hun leden aan een toekomstbestendige zorg Zorgorganisaties die willen weten hoe ze zelf gebruik kunnen maken van slimme zorgoplossingen, kunnen bij VGZ informatie vinden over hun aanpak en hoe ze samen de zorg blijven vernieuwen.