Nieuwe Solutions Studio wil katalysator zijn in zorgtransitie

Solutions Studio streeft ernaar de innovatie en adoptie van digitale gezondheid te versnellen. Dit gebeurt onder meer door bedrijven toegang te bieden tot wereldwijde data die betrouwbaar en geanonimiseerd is. Zo wordt onder meer een goed schaalbare integratie van AI in klinische workflows mogelijk gemaakt. Het programma is een directe reactie op de groeiende rol die AI speelt bij de zorgtransitie. Mayo Clinic heeft bij het testen, implementeren en evalueren van AI-oplossingen om die reden expliciet gekozen voor een focus op best practices.

Slimme digitale oplossingen

John Halamka, president van Mayo Clinic Platform en medeoprichter en bestuursvoorzitter van Coalition for Health AI (CHAI), benadrukt al jarenlang de noodzaak van een rigoureus kwalificatieproces voor digitale gezondheidsoplossingen. Alleen zo kan worden gegarandeerd dat deze tools eerlijk, gepast en effectief zijn. Solutions Studio speelt in op de behoefte van ontwikkelaars van slimme digitale oplossingen. Zij moeten vaak jarenlang aanzienlijke financiële investeringen doen om hun producten naar de zorgpraktijk te brengen. Door dit proces te versnellen, komen betere patiëntuitkomsten, meer operationele efficiëntie en lagere kosten in zicht.

Beste practices in digitale zorg

Inmiddels is de gezondheidszorg al wereldwijd volop aan het transformeren. John Halamka stelt: “Het is juist daarom extra belangrijk dat met name de beste digitale praktijken worden gevolgd bij het testen, implementeren en evalueren van AI-oplossingen. Voor Solutions Studio heeft Mayo Clinic Platform een omvangrijk eigen kwalificatieproces ontwikkeld om digitale gezondheidsoplossingen te evalueren en ervoor te zorgen dat ze eerlijk, gepast, geldig en effectief zijn.”

John Halamka, opgeleid in de spoedeisende geneeskunde en medische informatica, werkt al ruim veertig jaar op het snijvlak van technologie. Inmiddels doet hij dat in de hoedanigheid van president van het prestigieuze Mayo Clinic Platform. Hij is binnenkort als spreker te zien tijdens het internationale ICT&health World Conference in mei 2024 in Maastricht. Zijn missie is om met innovatieve technologie zoals AI toegankelijk te maken voor alle mensen, op alle continenten en in alle lagen van de bevolking. Een visie die op mooie wijze synchroon loopt met de ambities van de WHO.

Voordelen van Solutions Studio

De nieuwe Solutions Studio gaat digitale gezondheidsbedrijven in de praktijk straks diverse voordelen bieden. Denk onder meer aan de toegang tot schone, geschoonde en geanonimiseerde data uit diverse wereldregio’s. Tevens is er een bibliotheek met analytische tools en worden er trainingsmogelijkheden geboden. Het programma biedt gebruikers verder een vereenvoudigd proces voor de integratie van oplossingen in klinische workflows aan. Bovendien omvat Solutions Studio een nieuw kwalificatieproces dat een grondige beoordeling door deskundige artsen en datawetenschappers inhoudt.

Opwinding rond zorgtransitie

Met de oprichting van Solutions Studio onderstreept Mayo Clinic Platform haar toewijding aan het bevorderen van nieuwe kennis, oplossingen en technologieën in samenwerking met innovators op het gebied van gezondheidstechnologie. Sonya Makhni, medisch directeur van oplossingen voor Mayo Clinic Platform, vertelt: “Er is veel opwinding rond de transitie die AI in de gezondheidszorg teweeg kan brengen. Maar die transformatie is in de praktijk alleen maar mogelijk als de aanbieders beschikken over de instrumenten die nodig zijn voor een verantwoord gebruik van kunstmatige intelligentie in de klinische praktijk. Als oprichtende leden van CHAI hebben we richtlijnen gecreëerd die de basis vormen van Solutions Studio, waardoor innovators gekwalificeerde oplossingen snel tot leven kunnen brengen, terwijl zorgverleners toegang krijgen tot betrouwbare hoogwaardige oplossingen.”