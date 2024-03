WHO lanceert speciale tool voor betere telezorg

Digitale gezondheidszorg is steeds belangrijker om gezondheidszorg internationaal toegankelijker en efficiënter te maken. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zet zich expliciet in voor een eerlijkere verdeling van medische zorg en ziet kansen in tal van eHealth toepassingen. Haar nieuwste instrument, de Telehealth Quality of Care Tool, is op dit gebied weer een mijlpaal.

Steuntje in de rug

In essentie toont de TQoCT hoe de WHO gelooft in de kracht van technologie om zorg meer inclusief te maken voor iedereen. Het initiatief is een uitnodiging om samen te werken aan een toekomst, waarin elke patiënt de zorg krijgt die hij verdient. Voor zorgverleners en beleidsmakers kan de TQoCT een steuntje in de rug zijn, dat hen helpt bij het peil houden van de kwaliteit van digitale zorg.

Het rapport ‘Digital health in Europa’ onderstreepte eerder al dat de WHO honderd procent gaat voor de bevordering van hoogwaardige, innovatieve en inclusieve digitalisering. De lancering van de nieuwe TQoCT is een nieuw en inspirerend voorbeeld van deze visie, met als uiteindelijke doel het inspireren van landen en gezondheidszorgorganisaties op weg naar verantwoorde, veilige en hoogwaardige digitale zorgdiensten.

WHO gaat voor inclusieve zorg

De noodzaak voor deze innovatie komt onder meer voort uit de recente bevindingen uit de WHO-enquête ‘Digital health in Europa‘. Hieruit bleek onder meer dat er grote verschillen zijn in het vermogen van verschillende landen om daadwerkelijk de benodigde digitale transformatie te bewerkstelligen. In het licht van deze uitdagingen en mogelijkheden heeft de WHO de TQoCT ontwikkeld, met als doel om de kwaliteit van digtiale zorgdiensten te verbeteren. Tevens wil men samen volop gaan voor een meer inclusieve gezondheidszorg door het optimaal gebruiken van de talloze voordelen die digitalisering biedt.

TQoCT is allesomvattend hulpmiddel

De nieuwe tool is ontwikkeld door het WHO-kantoor voor Kwaliteit van Zorg en Patiëntveiligheid in Athene, samen met de WHO/Europa Data en de Digitale Gezondheidseenheid. Volgens WHO is TQoCT een allesomvattend hulpmiddel om het internationale bewustzijn omtrent over de mogelijkheden van hoogwaardige e-Health, en dan met name telezorg, te verhogen. Het ambitieuze doel is uiteindelijk om landen en gezondheidszorgorganisaties te inspireren om verantwoorde, veilige, en hoogwaardige digitale zorgdiensten te realiseren.

De lancering van de TQoCT is nog maar een eerste grote stap in een reeks initiatieven van het WHO die gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van telezorg. De WHO plant bijvoorbeeld in de nabije toekomst meerdere speciale workshops rond dit thema en wil ook het WHO Knowledge Community-platform hierbij inzetten.

Als aanvulling hierop kondigen we met genoegen aan dat Dr. Alain Labrique-Bernard, Director, Dept of Digital Health & Innovation bij de World Health Organization (WHO), een van de vooraanstaande keynotes zal zijn tijdens het ICT&health World Conference in Nederland. Zijn aanwezigheid belooft een diepgaande analyse te bieden over de rol van digitale technologieën in de toekomst van de gezondheidszorg.