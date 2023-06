Nieuwe virtuele hartkliniek zit in een box

De virtuele hartkliniek is per direct beschikbaar voor alle Luscii-klanten in Nederland, Europa en Afrika. Het is de verwachting dat de eerste ziekenhuizen vanaf deze zomer in Nederland, Ierland en Engeland ´Luscii Virtuele Hartkliniek´ voor patiënten zullen inzetten. De ontwikkeling van de nieuwe box was mogelijk dankzij eerdere succesvolle cardiologie projecten met de Thuismeten app van Luscii. Zo werd het aantal ongeplande opnames tijdens een project in Londen met 81% gereduceerd.

Gebruiksvriendelijke app

Luscci timmert met oprichter, professor en serial entrepreneur Daan Dohmen, al jaren met succes aan de weg met innovatieve manieren van thuismonitoring. Het bedrijf gaat voor slimme zorg op afstand voor ziekenhuizen en huisartsen. Dit gebeurt via een eigen digitaal platform dat het mogelijk maakt om direct vanuit het EPD patiënten te begeleiden.

De dienstverlening is nu in samenwerking met AliveCor uitgebreid met de virtuele hartkliniek. Dit concept biedt cardiologen en verpleegkundigen een gebruiksvriendelijke app om hun patiënten op afstand te monitoren. De app vraagt patiënten om thuismetingen van vitale functies te doen. De uitslagen worden vervolgens automatisch geanalyseerd om afwijkingen te detecteren. Dit resulteert volgens betrokkenen in een verbeterde patiëntervaring en meer tijd voor zorg voor klinische teams.

Virtuele hartkliniek stimuleert transformatie

Om de resultaten van deze virtuele hartkliniek te optimaliseren heeft Luscci onder meer de AI-gestuurde ECG-technologie van AliveCor geïntegreerd. Tevens wordt gebruikgemaakt van Omron bloeddrukmeters, Happitech PPG (om met de smartphone camera ritmestroken te maken), een symptoom-checker en zijn er trainingen zelfmanagement beschikbaar in de app.

Chris Shelford, internationaal marketingdirecteur bij AliveCor, is goed te spreken over deze nieuwe virtuele hartkliniek. “We zijn verheugd om samen te werken met Luscii via onze SDK-oplossing, waardoor de mogelijkheden van Kardia voor Luscii’s uitgebreide netwerk van ziekenhuizen en huisartsen in Europa en Afrika beschikbaar komt. Dit concept zal de digitale transformatie van de hartzorg stimuleren, maakt de zorg prettiger voor patiënten en vermindert de druk op de capaciteit in de zorg.”

Vermindering ziekenhuisopnamen

De nieuwe mogelijkheden stellen zorgverleners in staat om hartpatiënten op afstand te monitoren. Op die manier kunnen ziekenhuisbezoek -of opnames worden verminderd of zelfs voorkomen, terwijl patiënten wél direct in contact blijven met hun zorgteam. Een tijdlijn in de app neemt patiënten gedurende het hele zorgpad aan de hand, inclusief metingen en zelfzorgeducatie thuis of onderweg.