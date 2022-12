Nij Smellinghe deelt beelden via patiëntportaal

Alle patiënten hebben sinds december 2022 toegang tot de beelden via patiëntportaal Mijn Nij Smellinghe, in plaats van rechtstreeks via het online Philips-programma MyVue zoals voorheen (zwangerschapsecho’s gaan wel nog rechtstreeks via MyVue). De beelden worden nu via een link in het onderzoeksverslag in het patiëntportaal getoond in MyVue. Hiermee verbetert de toegankelijkheid: patiënten vinden al hun medische gegevens van Nij Smellinghe overzichtelijk op één plek in het patiëntenportaal.

Meer regie patiënten

Patiënten van de Vaatpoli en de poliklinieken Orthopedie en Gynaecologie konden al rechtstreeks via MyVue hun radiologische beelden (en verslagen) inzien. Zij krijgen zo veel beter inzicht in wat er met ze aan de hand is en stellen dat op prijs, aldus het ziekenhuis. ‘Ook hun zorgverleners zijn enthousiast’, aldus Nij Smellinghe. ‘Patiënten die zelf beschikken over hun onderzoeksresultaten en medische gegevens kunnen beter regie houden over hun eigen zorgtraject: welke zorg of behandeling past bij mij en hoe kan ik dit regelen?’

Reden voor het ziekenhuis om de mogelijkheden van beelden inzien nu uit te breiden naar alle patiënten. Zij kunnen – in principe zeven dagen na het onderzoek – hun eigen radiologische beelden bekijken via Mijn Nij Smellinghe en per mail veilig delen met anderen. Zo kan het voor de behandeling zinvol zijn om de beelden te delen met een andere zorgverlener, zoals de huisarts of een fysiotherapeut. Zwangere vrouwen kunnen de echobeelden van de zwangerschap al vijftien minuten na het onderzoek bekijken en per mail delen met bijvoorbeeld familie en naasten, benadrukt Nij Smellinghe.

Eenvoudiger delen beelden

De specialisten van Nij Smellinghe gebruiken MyVue al langer om radiologische beelden veilig, gemakkelijk en snel door te sturen naar andere zorgverleners (buiten het ziekenhuis) als dat nodig is voor het verlenen van zorg. ‘Het voordeel van snel delen is dat de andere zorgverlener direct de vervolgbehandeling kan bepalen of hierover kan meedenken.’