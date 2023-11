Noordwest Ziekenhuisgroep investeert in robotchirurgie

Met deze medische innovatie zet Noordwest de volgende stap naar toekomstbestendige zorg. Het doel is om het opereren met de Da Vinci-robot na verloop van tijd verder uit te breiden in de Noordwest Ziekenhuisgroep. Oncologisch chirurg Hermien Schreurs: “De operatierobot stelt ons in staat om de beste zorg te blijven leveren. Het is een mooi voorbeeld van hoe we de vernieuwing in de zorg binnen Noordwest zó kunnen inzetten dat patiënten er direct de resultaten van merken.”

Medische innovatie

Noordwest streeft als topklinisch ziekenhuis continu naar het verbeteren van de zorg en de processen daaromheen. De aanschaf van een operatierobot is daarom heel belangrijk voor Noordwest. Deze innovatieve ontwikkeling zorgt ervoor dat patiënten uit de regio ook in de toekomst dichtbij geholpen kunnen worden via de meest moderne behandelmethoden. Op dit moment behoort robotica samen met digitalisering en kunstmatige intelligentie tot de meest prominente trends binnen de gezondheidszorg.

Voordelen robotchirurgie

De operatierobot is een buitengewoon waardevol instrument. Het neemt geen menselijke taken over en kan volgens de Noordwest Ziekenhuisgroep worden gezien als een verlengstuk van de operatiekamer. Hermien Schreurs zegt daarover: “De robot kan bepaalde bewegingen en bochten maken die wij niet met onze handen kunnen maken. Het zorgt ervoor dat nog meer operaties minimaal invasief kunnen worden uitgevoerd. Dit is een groot voordeel voor de patiënt. Robotchirurgie kan zorgen voor minder bloedverlies, minder pijn en minder littekenweefsel. Hierdoor kan een patiënt sneller herstellen.”

Beoordelen vaardigheden

Met de aanschaf van een robot betekent het niet dat er geen menselijke beoordeling meer nodig is. Chirurgen krijgen bij complexe operaties hulp van de robot. Maar de patiëntveiligheid staat centraal en daarom is er ook aandacht voor negatieve uitkomsten na de operatie en de oorzaak hiervan. De vaardigheden van de operateur spelen een belangrijke rol tijdens een operatie en daarom is ook daarvoor aandacht.

Resultaatanalyse en videoanalyse van de operatie met behulp van robotchirurgie zijn twee methoden die hierin meer inzicht bieden. Dit blijkt uit onderzoek van Alexander Beulens, arts-in-opleiding tot specialist ouderengeneeskunde die hier op 30 juni 2023 op is gepromoveerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam.