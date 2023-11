NurseAssist is doorbraak in sensortechnologie in de zorg

Met NurseAssist introduceren MOBOTIX AG en Kepler Vision Technologies hun eerste gezamenlijke oplossing voor ouderen, ziekenhuizen en zorginstellingen. In vergelijking met andere automatische systemen kan het aantal valse alarmen aanzienlijk worden verminderd. Als gevolg hiervan leidt de oplossing tot verbeterde zorg voor ouderen, zieken en mensen die verpleging nodig hebben, terwijl de werkdruk op het personeel afneemt en de kostenefficiëntie toeneemt.

Geavanceerde valdetectie

Dit systeem, een samensmelting van Kepler’s AI-software en de Hemispheric Indoor Camera, is specifiek ontwikkeld om de zorg in zorginstellingen en ziekenhuizen te verbeteren. geavanceerde valdetectie en verbeterde efficiëntie. NurseAssist maakt gebruik van AI-gestuurde software voor het nauwkeurig detecteren van vallende personen en patiënten die hun bed verlaten. Het systeem onderscheidt zich door het aanzienlijk verlagen van het aantal valse alarmen, een veelvoorkomend probleem bij traditionele automatische systemen. De privacy van de patiënten blijft gewaarborgd, omdat er geen beelden worden opgeslagen en alleen het verplegend personeel wordt gewaarschuwd in geval van nood.

De meerwaarde van dergelijke detectiesystemen wordt al langere tijd ook aangetoond door de inzet van bedsensoren. Zo kunnen verpleegkundigen via een app monitoren of een bewoner van bijvoorbeeld een verpleeghuis rustig slaapt of juist onrustig is. Zo kan het aantal nachtelijke controles teruggebracht worden. Een aandachtspunt is wel het zoveel mogelijk voorkomen van valse alarmen. Dat is waar de AI-gestuurde software van de NurseAssist sensor zich in zou onderscheiden.

NurseAssist integreren

Deze precisie resulteert in een verbeterde zorgkwaliteit en verlicht de werkdruk voor zorgpersoneel, terwijl de kostenefficiëntie wordt verhoogd. Voordelen van de geavanceerde videotechnologie is dat ze een volledige ruimtelijke dekking biedt zonder dode hoeken. De technologie functioneert betrouwbaar, zowel overdag als ’s nachts, ondersteund door IR-verlichting en een geïntegreerde audiofunctie voor interactie met de patiënt.

De naadloze integratie van NurseAssist in bestaande oproepsystemen voor verpleegkundigen maakt de technologie breed toegankelijk. Deze samenwerking zorgt voor snellere, betrouwbare communicatie met zorgpersoneel en belooft een aanzienlijke verbetering in de zorgverlening. Alleen al voor de 16 patiënten in een casestudie leidde het nieuwe systeem tot een dagelijkse tijdsbesparing van drie werkuren.

AI-gedreven software

Het Nederlandse Kepler Vision Technologies richt zich op het ontwikkelen van AI-gedreven software voor de gezondheidszorg. Daarvoor heeft het bedrijf meerdere samenwerkingen Ze streven ernaar tegen 2030 het welzijn van één miljoen klanten te waarborgen en zijn koploper in valdetectie en -preventie.

De technologieën van de ontwikkelaar van de NurseAssist, worden wereldwijd in diverse sectoren ingezet. NurseAssist biedt zorginstellingen een efficiënte en kostenbesparende oplossing met voordelen voor zowel de patiënt als zorgverlener.