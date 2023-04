Zorg-ICT’ers verwachten dat AI werkdruk verlaagt

Kunstmatige intelligentie is in de zorgsector bezig aan een onstuitbare opmars en er wordt zelfs verwacht dat het gaat helpen om de werkdruk te verlagen. AI wordt ingezet bij onderzoeken, diagnostiek, behandelingen, maar ook bij het optimaliseren van logistieke proces. Hoe snel de ontwikkelingen rond AI gaan bleek uit vele voorgaande berichten bij ICT&health en onlangs ook op de HIMSS in Chicago, waar onder meer de mogelijkheden van ChatGPT-achtige toepassingen in de zorg voorbijkwamen. Recent nieuws in dit kader is dat Epic en Microsoft samen gaan werken aan de integratie van generatieve AI-technologie in de EPD-software van Epic.

AI Monitor 2023

De nieuwe AI Monitor Ziekenhuizen 2023, een jaarlijks onderzoek van M&I/Partners, laat ook zien dat AI trending is. Het onderzoek toont dat de verwachtingen in ziekenhuizen zelfs hooggespannen zijn. Een ruime meerderheid van de ICT’ers in de zorg, 64% om precies te zijn, verwacht bijvoorbeeld dat de werkdruk voor specialisten in meer of mindere mate afneemt door de inzet van AI. In de vorige AI Monitor Ziekenhuizen was dit nog een minderheid (43%). Een grote meerderheid (73%) verwacht ook een lagere werkdruk voor ondersteunende diensten.

Radiologie is AI-koploper

De belangrijkste drijfveer voor de inzet van kunstmatige intelligentie blijft, zo blijkt uit de monitor, echter het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Het begrip AI blijkt in de ziekenhuizen steeds meer ingeburgerd en het middel wordt op verschillende manieren ook steeds vaker in de praktijk ingezet. Het beleid omtrent artificiële intelligentie is het afgelopen jaar echter ongeveer hetzelfde gebleven.

AI wordt in Nederlandse ziekenhuizen voornamelijk ingezet op het gebied van diagnostiek of diagnoseondersteuning. Andere processen waar AI steeds vaker wordt ingezet zijn interventie of therapeutische beslisondersteuning, prognose-ondersteuning, planning en roostering en de allocatie van middelen. Radiologie blijft het specialisme met de meeste AI-implementaties en AI-experimenten. Een meerderheid van de deelnemende ziekenhuizen, liefst 64%, is in meer of mindere mate bezig met het experimenteren of implementeren van AI.

Minister Kuipers van VWS onderkent ook het grote belang van kunstmatige intelligentie in de zorg en had het hier onlangs nog uitgebreid over in een speciale brief aan de Tweede Kamer. In die brief wijst hij onder meer op het grote belang van toegankelijke secundaire data voor ontwikkelaars van AI-gestuurde toepassingen.

Download hier het onderzoek.