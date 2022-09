NVZ: ‘thuismonitoring maakt de zorg beter’

Digitalisering is een speerpunt in de strategische visie van de NVZ. De NVZ pleit voor een landelijke investeringsagenda om verdergaande ontwikkelingen op het gebied van e-health mogelijk te maken. De Tweede Kamer heeft op 15 september gesproken over digitalisering. NVZ stelt dat thuismonitoring effectief is omdat patiënten nu niet meer of minder lang naar het ziekenhuis hoeven.

Patiënten thuis scherp in beeld

Het blijkt ook dat patiënten dankzij monitoringstechnieken scherp in beeld blijven bij zorgprofessionals. Verpleegkundige Merel Verbogt werkt op het monitoringscentrum van het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz) en vertelt in een You Tube filmpje op de website van NVZ: “Patiënten kunnen laagdrempelig contact met ons opnemen en we hebben ze beter in beeld. Mochten ze achteruit gaan dan kunnen we dat eerder opvangen en zo mogelijk ook bijvoorbeeld een ziekenhuisopname voorkomen.”

Centra voor thuismonitoring zijn mindblowing belofte

Monitoringscentra rukken in Nederland snel op en slaan goed aan. Zeven Santeon ziekenhuizen breiden samen thuismonitoring bijvoorbeeld uit tot een groot digitaal platform. Maar ook bij Isala en tal van andere zorgorganisaties worden reuzenstappen gezet omtrent het opschalen van thuismonitoring. Er zijn zelfs medische experts die deze vorm van monitoring ‘een mindblowing belofte voor de toekomst’ noemen.

Digitalisering neemt vlucht

De mogelijkheden voor effectieve thuismonitoring worden, dankzij de grote vlucht die de digitalisering neemt, ook steeds groter. Bij het monitoringscentrum van ASz wordt bijvoorbeeld de gezondheidssituatie van chronische patiënten met hartfalen, hypertensie en COPD al grotendeels via een app thuis in de gaten gehouden.

In de toekomst wil men ook kinderen met astma en zwangere vrouwen op deze manier gaan monitoren. Om mee te doen aan thuismonitoring hoef je niet heel technisch te zijn volgens betrokkenen, ‘als je met een smartphone om kunt gaan lukt het meestal wel’. De patiënt kan in de app korte vragen invullen en thuismeetgegevens toevoegen, die de zorgverleners krijgen te zien. Zo kan er snel gereageerd worden op de actuele gezondheidssituatie. Ook kunnen patiënten altijd via de app vragen stellen en extra info vragen.

Thuismonitoring: hogere kwaliteit van leven

Dorothee van Dongen, secretaris cliëntenraad van het ASz, vindt het een groot voordeel dat patiënten op deze manier in hun vertrouwde omgeving kunnen herstellen en meer eigen regie houden. “De kwaliteit van leven wordt daardoor positief beïnvloed.”

Longarts Wouter Blox bevestigt dat de kwaliteit van zorg verbetert door thuismonitoring. “Ik merk dat mijn werk veranderd is, omdat ik nu vooral zorg bied aan mensen op het moment dat zij dat nodig hebben. Daardoor kan ik meer tijd aan hen besteden dan wanneer ik al mijn tijd besteed aan controles die op dat moment niet per se nuttig zijn. Ook heb ik dankzij de voortdurende monitoring altijd een overzicht van de ontwikkeling bij een patiënt, waardoor ik mijn beleid nog beter kan afstemmen.”