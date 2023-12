Oefenenen in mock-up van nieuw operatiecentrum UMCG

Het nieuwe operatiecentrum beslaat straks maar liefst drie verdiepingen in het UMCG. Maar voordat daar de nieuwe, generieke operatiekamers, hybride operatiekamers, thorax operatiekamers en hartcatheterisatiekamers kunnen worden ingericht met onder meer de nieuwste hightech apparatuur, moeten ze uitgebreid worden getest. Daarom is er voor elke ruimte alvast een mock-up gemaakt. In die ruimte wordt dat wat in de ontwerpfase op papier is getekend, volledig op schaal nagebouwd en ingericht. Het is een innovatieve simulatieomgeving waarin het zorgproces rondom het bed van de patiënt of rondom de operatietafel wordt nagebootst.

Situaties naspelen in mock-up ruimtes

Waarom het zo belangrijk is om met mock-up ruimtes te werken, weet Janet Vissinga. Als programmamanager Bouw Operatieve Zorg is zij nauw betrokken bij de realisatie van het nieuwe operatiecentrum in het UMCG: “In een mock-up ruimte spelen we echt ingrepen na. Soms komen daar dan dingen uit die we nog moeten aanpassen. Daar kom je natuurlijk liever van tevoren achter, dan wanneer je alles al hebt gebouwd hebt.”

In een van de nagespeelde situaties bleek bijvoorbeeld dat een van de pendels aan het plafond – bestemd voor onder meer monitoren, zuurstof en het aansluiten van apparatuur – in de Intensive Care mock-up te dicht op de achterwand zat. Daardoor had de pendel onvoldoende draaibereik. Zo’n ongemak is in deze fase nog goed te herstellen.

High-tech operatiecentrum voorziet in alles

In de nieuwe operatiekamers worden niet alleen aanpassingen doorgevoerd die pas ná het testen van de mock-ups naar voren komen. Ook voordat de mock-ups er stonden, is er al veel nagedacht over de criteria waaraan een nieuwe operatiekamer in de basis moet voldoen. Dat is waar procesmanager Bouw Operatieve Zorg Anita Sportel meer over kan vertellen. Zij noemt zichzelf de verbindende schakel tussen de zogeheten UB35 – alles wat het UMCG tot 2035 – en de gebruikers van de Operatieve Zorg Organisatie. A

ls voorbeeld noemt Anita de ‘opdekruimtes’ van de nieuwe operatiekamers. Op het moment dat de patiënt onder narcose wordt gebracht moet het zo stil mogelijk zijn in de operatiekamer en moeten de operatieassistenten even hun werk neerleggen. “Dankzij de nieuwe opdekruimtes kunnen operatieassistenten straks verder met het voorbereiden van hun werk terwijl de patiënt in de operatiekamer onder narcose wordt gebracht”, vertelt Anita.

Academische leeromgeving

In de nieuwe operatiekamers wordt ook gedacht aan artsen en studenten die op afstand willen meekijken. Daarom zijn er meer beeldschermen aanwezig. Ook zijn de nieuwe kamers veel groter dan voorheen en is er ruim voldoende plaats voor alle apparatuur. En er is uiteraard in het ontwerp gedacht aan voldoende werkruimte voor de medewerkers.

Naast het testen van de techniek worden alle zorgprofessionals die straks in een van deze ruimtes komen te werken er eerst getraind. Ook na de verbouwing blijven de mock-ups aanwezig als academische leeromgeving. Het nieuwe operatiecentrum van het UMCG wordt in drie grote bouwfases gerealiseerd. De eerste OK’s worden begin 2024 in gebruik genomen. Meer ziekenhuizen investeren in het bouwen van hypermoderne operatiekamers. Zo is het VieCuri Medisch Centrum begin dit jaar begonnen met een flink bouwproject dat leidt tot een futuristisch hightech OK-complex.