Futuristische hightech OK´s voor VieCuri

Op dinsdag 18 oktober 2022 ging de eerste paal de grond voor het bouwproject bij VieCuri Venlo. Eind februari 2023 is de verbouw en nieuwbouw officieel gestart. Het is de bedoeling dat het totaal vernieuwde hightech operatiekamercomplex (OKC) en de Medische Beeldvorming (MBV) eind 2025 in gebruik worden genomen.

Hybride OK

In de nieuwbouw van de OK komen kennis en techniek optimaal samen omdat de huidige operatiekamers in Venlo volledig worden vernieuwd. Bovendien vindt er een uitbreiding plaats van zes naar tien operatiekamers. Justin Bitter, clustermanager Medisch Ondersteunend vertelt op de website van VieCuri: “Eén van die nieuwe kamers wordt voorbereid voor robotchirurgie en er komt één hybride OK. Dat klinkt futuristisch maar die inzet op hightech heeft duidelijke voordelen. Een hybride OK maakt namelijk een combinatie van de allernieuwste chirurgie en beeldvorming mogelijk. Een specialist kan bijvoorbeeld met 3D-techniek gedetailleerd meekijken in het lichaam van de patiënt.

Robotchirurgie

Sinds 2017 bestaan er al hybride OK’s in Nederland, maar de nieuwste apparaten en innovatieve beeldvorming, met bijvoorbeeld inzet van AI, bieden straks in Venlo tal van nieuwe mogelijkheden. Robotchirurgie is ook snel in opmars en ontwikkeld zich ook razendsnel. Dankzij robotchirurgie is het steeds beter mogelijk om op lastige plekken in het lichaam heel precies te opereren. Bitter “Patiënten herstellen zo sneller, hebben minder pijn en hoeven minder lang in het ziekenhuis te blijven.”

Topklinisch ziekenhuis

Als topklinisch (STZ) ziekenhuis gaat VieCuri voorop in de transformatie richting passende zorg voor al haar patiënten. Daarbij past bijvoorbeeld de volledige digitalisering van pathologie die nog onlangs werd gerealiseerd. De patiënt staat bij alles centraal en daarom zijn de patiënten voor de ontwikkeling van het nieuwe complex uitgebreid geraadpleegd. Ze hebben onder meer meegedacht over het realiseren van een OK-lounge en een eenduidige routing. In een topklinisch ziekenhuis kunnen patiënten naast basiszorg ook terecht voor onderzoeken en behandelingen die minder vaak voorkomen of complex zijn. Het doel van de nieuwbouw is om zowel het OK-complex als de medische beeldvorming toekomstbestendig te maken in lijn met de strategie en ambities van VieCuri. Het ontwerp van het nieuwe complex is gemaakt door Aan de Amstel Architecten (bouwkundig ontwerp) en Sweegers en de Bruijn (installatietechnisch ontwerp).

Hightech apparatuur

De ver- en nieuwbouwplannen vragen om grote investeringen. Om die reden wordt de verbouwing gedaan op basis van een meerjarenplan. Bitter vertelt: “Naast de plannen voor de OK zijn we ook druk met de vernieuwing en uitbreiding van de afdeling Medische Beeldvorming. Hieronder valt al het onderzoek waarbij een beeld van het inwendige lichaam wordt gemaakt. Dit beeld, bijvoorbeeld een röntgenfoto of scan, is nodig voordat de chirurg kan opereren. Straks komt alles fysiek bij elkaar op één plek in het ziekenhuis. Ook wat betreft beeldvorming staat de aanschaf van hightech apparatuur op de agenda. Er zijn bijvoorbeeld voorbereidingen om een cylcotron aan te schaffen, een deeltjesversneller die ingezet wordt bij de behandeling van patiënten met kanker en in de cardiologie.